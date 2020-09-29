8條小巴路線明起測試偵測有否扣上安全帶等技術　視乎結果推及至其他公共交通工具

▲ （經濟日報資料圖片）

運輸署明日(30日)起分階段於港島、九龍及新界共8條專線小巴路線，進行概念驗證試驗，以測試偵測專線小巴座位是否已佔用、乘客是否扣上安全帶的不同技術方案，及提示相關資訊方式；試驗預計於明年第一季完成，署方會視乎技術研究的結果，考慮將技術方案推廣至其他專線小巴，及應用在其他公共交通工具上。

署方解釋，有關方案為方便乘客出行及加強乘客佩戴安全帶的意識，港島第36、51、54M、56及58號線、九龍第27M號線，及新界第20C及403號線，每條路線各有一部專線小巴參與試驗；參與試驗的小巴座椅及安全帶鎖扣上會加設裝置，以偵測座位佔用及佩戴安全帶狀況，狀況亦會在小巴增設的顯示燈或顯示屏發放。

而發光二極管顯示燈將安裝在每個乘客座位上方，綠燈表示座位空置，紅燈則表示該座位被佔用，但其安全帶並未被扣上；液晶顯示屏則安裝在司機座位旁或車門旁，以顯示個別座位的佔用及安全帶佩戴狀況。

有關試驗預計於明年第一季完成，署方會視乎技術研究的結果，考慮將技術方案推廣至其他專線小巴，及應用在其他公共交通工具上。

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責任編輯：陳正怡