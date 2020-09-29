  • 27°C
香港時間 : 2020929日 (二) 15:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

21位非建制議員決定留任　梁君彥：越多人在議會做事越好

政治 15:02 2020/09/29

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

第6屆立法會共有24位非建制議員，其中21位決定留任。（陳靜儀攝）

專業議政成員梁繼昌、李國麟、莫乃光、郭榮鏗、葉建源、邵家臻宣布留任，24位非建制議員之中，現時已表明留任的共有21人，包括熱血公民鄭松泰和醫學界陳沛然。

立法會主席梁君彥表示，歡迎民主派繼續履行憲制責任，為議會監察政府。又稱新一屆議會將於下月開始，希望議員在疫情、民生和經濟等議題上，齊心合力工作。被問及現時議席已懸空6席，對議會運作有何影響，梁君彥稱，越多人在議會做事越好，希望離開的議員能繼續為香港做事。

「專業議政」今日下午發聲明稱，參考巿民的整體意向以及業界的意見後，決定留任立法會，承諾在未來一年，繼續通過議會為巿民及各自的界別爭取公義，對抗强權。

社會福利界邵家臻稱，中聯辦和建制派有意整頓社福界，因此有責任與港人一同面對，又稱會將主張離開議會的意見視為提醒及督責。

第6屆立法會共有24位非建制議員，其中21位決定留任，包括民主黨的胡志偉、涂謹申、尹兆堅、林卓廷、許智峯、鄺俊宇、黃碧雲；公民黨的楊岳橋、譚文豪、郭家麒；專業議政成員梁繼昌、李國麟、莫乃光、郭榮鏗、葉建源、邵家臻；議會戰線毛孟靜；工黨張超雄；街工梁耀忠以及熱血公民鄭松泰。

另外3位決定9月30日後不續任的非建制議員包括，決定退出公民黨的陳淑莊、「抗爭派」朱凱廸、人民力量陳志全。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：林曉君

相關文章

民主派去留民調公布前夕　葉建源搶先宣布留任
22:56 2020/09/28
民主派去留民調公布前夕　葉建源搶先宣布留任
15民主派去留民調結果出爐　消息：支持與不支持均不過半　相差不足2%
今日 10:20
15民主派去留民調結果出爐　消息：支持與不支持均不過半　相差不足2%
政治 公民黨 民主黨 立法會 立法會選舉

最高瀏覽

【搶米戰】洗米嫂懶理Mandy復出　Heidi攬大女合照宣示主權
18:22 2020/09/28
【搶米戰】洗米嫂懶理Mandy復出　Heidi攬大女合照宣示主權
【超市大搜查】基因改造水果或含致癌風險　專家拆解食安風險教從標籤揀甜橙
16:49 2020/09/28
【超市大搜查】基因改造水果或含致癌風險　專家拆解食安風險教從標籤揀甜橙
【愛妻號】張繼聰貼當年跟謝安琪合照放閃 感激太太未嫌棄：冇以貌取人【多圖】
18:04 2020/09/27
【愛妻號】張繼聰貼當年跟謝安琪合照放閃 感激太太未嫌棄：冇以貌取人【多圖】