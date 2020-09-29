21位非建制議員決定留任　梁君彥：越多人在議會做事越好

▲ 第6屆立法會共有24位非建制議員，其中21位決定留任。（陳靜儀攝）

專業議政成員梁繼昌、李國麟、莫乃光、郭榮鏗、葉建源、邵家臻宣布留任，24位非建制議員之中，現時已表明留任的共有21人，包括熱血公民鄭松泰和醫學界陳沛然。

立法會主席梁君彥表示，歡迎民主派繼續履行憲制責任，為議會監察政府。又稱新一屆議會將於下月開始，希望議員在疫情、民生和經濟等議題上，齊心合力工作。被問及現時議席已懸空6席，對議會運作有何影響，梁君彥稱，越多人在議會做事越好，希望離開的議員能繼續為香港做事。

「專業議政」今日下午發聲明稱，參考巿民的整體意向以及業界的意見後，決定留任立法會，承諾在未來一年，繼續通過議會為巿民及各自的界別爭取公義，對抗强權。

社會福利界邵家臻稱，中聯辦和建制派有意整頓社福界，因此有責任與港人一同面對，又稱會將主張離開議會的意見視為提醒及督責。

第6屆立法會共有24位非建制議員，其中21位決定留任，包括民主黨的胡志偉、涂謹申、尹兆堅、林卓廷、許智峯、鄺俊宇、黃碧雲；公民黨的楊岳橋、譚文豪、郭家麒；專業議政成員梁繼昌、李國麟、莫乃光、郭榮鏗、葉建源、邵家臻；議會戰線毛孟靜；工黨張超雄；街工梁耀忠以及熱血公民鄭松泰。

另外3位決定9月30日後不續任的非建制議員包括，決定退出公民黨的陳淑莊、「抗爭派」朱凱廸、人民力量陳志全。

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記者：林曉君