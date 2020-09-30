【兒童健康】有小五生600度近視年遞增百度　眼科醫生：深近視增白內障及致盲風險【內附護眼貼士】

▲ 由於疫情停課而改在網上授課的關係，有調查指半數被訪者子女今年近視加深。

新冠疫情使實體教學變為網上課堂，電子產品原是導致兒童近視的一大元兇，現在更需長時間對住電腦上課，近視加深的機會大幅增加。

小五生600度近視年遞增百度

就讀小五的康仔今年10歲，左眼近視度數已達600度、右眼575度。父母都有近視，父親約600度，母親則約400度。陳太表示知道近視會遺傳，因擔心康仔的視力情況，故每年都會帶他去驗眼，也會時刻提點他注意姿勢、減少使用電子產品。惟康仔由一年班發現有近視開始，每年度數遞增約100度，屬加深速度相當快的一群。

康仔習慣「頭耷耷」做功課，很近距離閱讀，或趴在床上玩iPad，長期姿勢不正。現時因疫情關係，實體課堂變網上教學，康仔對住電腦上課、做功課的時間大增，使陳太更擔心。以往放假會與康仔去郊外、沙灘玩，現時因疫情關係每星期幾乎只外出一次，常常留在家。

▲ 陳太（左）指康仔（右）5年級已有600度近視，怕他好快就變成千度近視。（吳霆俊攝）

以前正常上課時，他一至五不可以用電話、iPad，星期六日會各用兩小時，早、午、晚各半小時拆開用。但現時每日都要用電腦上課3小時，加上做功課、玩iPad和看電視的時間，至少7小時。

常提醒姿勢、督促電子產品使用時間也無效，近視仍每年遞增100度，故陳太參與「AI人工智能兒童近視預檢計劃」，盼得到近視預測結果，並聽從醫生指示控制。檢測估計康仔3年後左眼會有850度近視，右眼為750度。「雖然只是參考數字，但聽到後嚇了一跳，真的好擔心。」

經轉介至眼科醫生做詳細檢查和諮詢後，決定使用控制近視的眼藥水，每晚滴一次。至今已兩個月，康仔沒出現不適、怕光等副作用，待6個月後再檢查觀察狀況。

調查指半數被訪者子女今年近視加深

「近視童行」上月進行「疫情下兒童近視趨勢調查」，有112名子女介乎4至12歲的家長接受調查，4成7人表示子女患有近視，過半被訪者表示子女今年內近視有加深。

調查更發現，停課期間過8成兒童平均每日使用電腦或手機超過3小時，逾2成超過6小時，卻只有3成半人表示每20分鐘會休息一次，約2成人曾使用矯視鏡片、眼藥水等防控方法。疫下近視風險增加，但大眾卻似乎未有足夠知識及措施應對。

眼科醫生：深近視增白內障及致盲風險

眼科專科醫生鍾震宇指，近視的成因為眼球不正常增長，眼球每增長0.37毫米，近視就隨之增加約100度。長時間近距離工作，光線太光或太暗等照明系統不當，缺乏戶外活動時間都是誘因。若父母皆有近視，子女患近視的比率高達45%。

有研究指太光，或紙張反光都有機會影響近視加深。而缺乏戶外活動導致兒童少了接觸陽光和遠距離對焦的時間。

▲ 若長時間近距離對住電子產品，會使某些外眼肌的睫狀體肌肉長期收縮，影響眼球增長。（iStock圖片）

近視可分為3個層次：低於300度屬低，300至600度屬中，高於600度屬高。高度近視可致眼壁變薄、組織變弱，有機會導致視網膜變薄、有裂孔或退化，增加其脫落機會。鍾醫生補充：

眼球像一間屋，視網膜就像牆紙。如果近視深、眼球長，屋子就會好大，但舉例每人的牆紙長度一樣，若間屋過長，牆紙就會拉到好薄，才可勉強鋪滿。

而且一連串的眼疾亦會找上門，如青光眼、白內障的機率會增加3及4倍，失明風險更比常人高3倍。

照日光做運動食鮮色蔬果可防眼疾

學齡近視一般於7歲發生，5至10歲是進展高峰期，大多數人會於10歲進展到接近300度，最理想的速度為每年增加50度內，若每年增加100度，就屬於快。家長應該把握黃金期，做好近視防控，可從生活、飲食習慣入手。

▲ 眼科專科醫生譚德祐建議小孩4歲左右就要做全面眼科檢查，若視力正常也需要每年檢查一次。（吳霆俊攝）

眼科專科醫生譚德祐指有以下貼士：

1.多去戶外接觸大自然，建議每日兩小時，每周10小時。接收愈多太陽光，可使腦部和眼部釋放愈多多巴胺，使近視速度減慢，病發率可減少10%以上。

2.每日做60分鐘中等至高等強度的身體活動，使身體強壯，眼睛發病的機會又可降低。

3.恪守20-20-20法則：20分鐘工作，休息20秒，再望一些20呎以外的綠色植物。

4.謹記閱讀時要保持30厘米距離，電腦則為50至60厘米，避免趴、躺等姿勢閱讀。

5.書桌、房間燈需同時打開。

6.可常攝取深綠、深黃色蔬果，內含的維他命A對視網膜感光細包的構成佔重要部分。

如做足生活習慣調整都未能控制近視，可選用藥理方法如眼藥水，或光學方法如離焦鏡片、角膜塑形隱形鏡，以減慢近視加深速度。

▲ 紅蘿蔔、番茄和菠菜等含豐富維他命A，對視網膜感光細包構成有幫助，為護眼好物。（iStock圖片）

「AI人工智能兒童近視預檢計劃」

6至12歲患近視的學童由即日起逢星期一至五，可到Zoff眼鏡連鎖店全線分店做預檢，費用全免，名額有限，額滿即止。計算出高、低風險後，會提供相應支援。

記者：吳霆俊