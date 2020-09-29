【重新出發】楊婉儀曾被追債千萬抵押港姐后冠　攜子女移居美國轉當老師

▲ 1995年港姐冠軍楊婉儀移居美國。

1995年港姐冠軍楊婉儀（Winnie）在2003年與商人王瑞勳結婚，在2008年漸淡出幕前後隨夫從商。不過後來二人在2017年起與拍檔捲入金錢糾紛，更被入稟法院追討上百萬港元，楊婉儀一度需要抵押港姐后冠。

楊婉儀近年已帶同一對子女移居到美國展開新生活，更在當地當老師，並不時更新社交網站，但一直未見其夫在她的社交平台出現。

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▲ 楊婉儀一腳踢處理網上教學。（instagram圖片）

楊婉儀淡出娛圈

今年踏入50歲的港姐冠軍楊婉儀，於2003年與前練馬師王登平之子王帥勳結婚後，二人育有一對子女王婷知（Hannah）和王思峻（Jonah）。後來更淡出幕前，投身教育界開辦幼兒園。

不過楊婉儀與丈夫卻一度因為金錢糾紛問題，被前生意拍檔局上法庭，多宗錢債問題被入稟法院。當時據報，夫婦兩需要出售位於跑馬地和赤柱的物業周轉，並指楊婉儀需要抵押其港姐后冠及位於美國三藩市的物業。

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被指欠幼稚園生意夥伴187萬 前港姐楊婉儀被入稟追討

楊婉儀美國當教師

在前年，夫婦再被業主入稟追索28萬租金後，王家一家四後最後由西貢獨立屋搬到數百呎細單位居住。

面對連串官司及住屋問題，楊婉儀於去年底疫情爆發前，舉家移居老家美國三藩市。

楊婉儀移居當地後，常更新社交網站，見她重拾教鞭當老師。

▲ 丈夫接近一年未有現身家庭合照。（instagram圖片）

在楊婉儀的社交平台可見，她現年已15歲的女兒與媽媽情如姊妹，經常見一同出門搜購日用品，又會幫忙楊婉儀一同製作教材，十分乖女。

不過回看楊婉儀的instagram，丈夫王帥勳上一次出現已是2019年的事，在美國的生活照中卻看不到老公的蹤影，未知丈夫未有隨母子過美國生活還是不願出鏡。

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