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【產後抑鬱】竹內結子疑產後抑鬱輕生　台女星過來人自曝經歷：慢慢被推向黑洞

育兒經 15:56 2020/09/29

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

台女星鍾欣怡分享產後抑鬱的自身經歷。

日本女星竹內結子疑因產後抑鬱，於9月27日在家中輕生，終年40歲，遺下15歲長子及8個月大幼子。育有2孩台灣藝人鍾欣怡亦坦承自己罹患過產後抑鬱，並以自身經歷，提醒大家對產婦多點貼心、理解和支持，少點建議。

鍾欣怡在其facebook專頁分享，她在2014年誕下大女，雖然帶著喜悅迎接新生命，但每天都擔心著傷口不適、寶寶健康、工作的改變等，又要餵母乳而無法睡飽，而在熬過生產這段時間後，她又開始焦慮修身、夫妻關係等，這些巨大的轉變都讓新手媽媽無法喘息，

就算再堅強樂天如我，還是碰上了產後抑鬱，產後抑鬱是一個會慢慢把你推向黑洞的心理狀態，你不想走去那，但你的情緒已不能自己控制。

台灣女星鍾欣怡分享自己患產後抑鬱的經歷。（facebook圖片）

產婦身邊需要「神隊友」

雖然看著孩子時會覺得甜蜜，但又克制不住焦慮，覺得沒有人可以真正幫助到你，覺得自己開始有點無能為力，而且不敢告訴別人，也不想跟太多人接觸。
她表示，產後抑鬱不只要靠自己察覺，更需要身旁的「神隊友們」，除了老公，還有其他親友。

多一份貼心、多一點理解、多一點支持，少一點建議，產婦需要的很簡單，除非她求助於你，否則別教她怎麼做。

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無心說話傷害產婦

身旁的人無意中對產婦說的話，隨時會對她們造成傷害，例如「生個孩子你給自己那麼大壓力幹嘛」、「我們以前生孩子哪有這麼多問題」等，她強調，產後抑鬱的人，需要的不是建言，而是從旁觀察和情緒上的照顧。她亦提醒，如果患上產後抑鬱，千萬別一個人掙扎，

不要想甚麼都自己來，我們可以很厲害，但有時真的不用太厲害！

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責任編輯：王明芳 

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