【禍從眼入】24歲女雙手未抹乾戴隱形眼鏡　眼睛遭寄生蟲感染一度失明

▲ 英國一名24歲女子早前洗手後疑未有抹乾，便以濕漉漉的雙手佩戴隱形眼鏡，最終令右眼被寄生蟲感染

相信不少人都有戴隱形眼鏡的習慣，不過未必每一個人都了解正確佩戴隱形眼鏡的方法。英國一名24歲女子早前洗手後未有抹乾，便以濕漉漉的雙手佩戴隱形眼鏡，最終令右眼被寄生蟲感染，更一度令右眼失明。

右眼疼痛畏光

據英媒《每日郵報》報道，24歲的夏洛特自13歲起，都會在每天睡前配戴矯正型隱形眼鏡，但她早前有一次在未把雙手完全擦乾的情況下戴上隱形眼鏡，隔天起床時她一直覺得眼裡似乎有砂礫，但未有理會。

然而，夏洛特的右眼視力開始模糊，並愈發疼痛及畏光，右臉甚至腫了起來，其間一度被誤診為生「眼挑針」，滴藥後仍未好轉，反而持續惡化，右眼更曾一度失明。

她在發病6個月後，決定返回蘇格蘭求醫，才發現因隱形眼鏡接觸到水份，進而染上「棘阿米巴角膜炎」（Acanthamoeba Keratitis），因此她需要一直在家休養。

我被困在房子裡，臥床不起，甚至無法看電影或閱讀，因為這個世界對我來說真的太亮了。

幸經治療了18個月過後，夏洛特的生活逐漸恢復正常，重新返回職場。但她的右眼仍然必須每天滴眼藥水，「我真的沒想到，只是用微濕的手碰眼形眼鏡，竟然會造成如此嚴重的問題」。

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醫生：嚴重者可10至20小時內永久失明

據本港衞生署衞生防護中心的資料，棘變形蟲角膜炎是由阿米巴變形蟲引起的眼部感染。當棘變形蟲感染眼部時，最常會導致角膜發炎。棘變形蟲常見於世界各地環境之中，尤其在泥土和塵埃，淡水環境如湖泊、河流和溫泉，以及暖水浴池和水療設施等。此外，它也會於暖氣、通風及空調統，污水處理系統和自來水系統（花灑頭及水龍頭）等地方出現；隱形眼鏡的護理用具也有機會發現棘變形蟲。

棘變形蟲角膜炎的患者以配戴隱形眼鏡者佔大多數，特別是沒有妥善清洗隱形眼鏡，或於游泳或進行水上活動時配戴隱形眼鏡的人士最易受感染。

病徵

患者會出現：

眼部疼痛

眼紅

視力模糊

畏光

異物感

流眼水

其他眼部不適症狀

若感染後不加以治療，可導致喪失視力或失明，須施行角膜移植才可回復視力。

香港眼科醫學院前院長周伯展醫生早前接受TOPick訪問時指出，戴隱形眼鏡要注意衛生，不論是沖涼、游泳、潛水或跳水都應避免佩戴隱形眼鏡，因該些活動較易接觸不潔的水源，自來水或海水均含有細菌。

細菌和微生物會依附在隱形眼鏡上。佩戴隱形眼鏡亦容易擦損眼睛，傷口會令水中的細菌和微生物更易進入眼睛。有機會導致阿米巴變形蟲或假單胞綠膿桿菌迅速進入眼睛，可在10至20小時內導致永久失明。

另外，不排除洗澡時會有水濺入眼睛，即使梘液或洗頭水都有機會入眼，刺激眼睛。

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責任編輯:羅嘉欣