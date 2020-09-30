【新冠肺炎】二線病房醫護裝備配戴要求更高   通風系統未及一線病房茶水房體感達30度

▲ 李若芝說第二線隔離病房的個人裝備規格比一線負壓病房更高。（陳國峰攝）

回顧7月第三波疫情時因確診人數急增下，公立醫院需要在短時間內將部分普通內科病房改建為具負壓功能的二線隔離病房，其中包括屯門醫院醫院的A6及C9病房。兒科病房經理李若芝指，改裝需用上「高效能空氣微粒子過濾器」，但抽氣功能始於未及一線負壓病房，當時茶水房的體感溫度更達30度，幸好醫護也不辭勞苦，團隊也沒有同事受到感染。

【新冠肺炎】機電署短時間內協助改建二線隔離病房 維修人員清潔救護車冷氣系統

二線病房個人裝備配戴時間長 茶水房體感達30度

李若芝提到於7月中旬接到指令需要改裝A6兒科病房成二線隔離病房，讓病房可同時接收兒童及成年確診者。病房在短時間內改裝需要安裝高效能空氣微粒子過濾器，同時在病格加裝房門，也需要調配病床將兒童房床轉成成人房床，幸得兒科、內科及老人科醫療團隊攜手合作，才可以在數日內成功改裝，令病房可同一時間接收35名確診者。

她又說第二線隔離病房的個人裝備規格比一線負壓病房的要求更高，因為每個病格沒有獨立的負壓裝置，醫護人員每當踏入病房時就已經需要配上全副的保護裝備。相比起第一線隔離病房，醫護人員只需要在進入病房後才需要全副裝備，這樣一來醫護人員在穿上裝備的時間會更長。她更提到茶水房的體感溫度更高達30度，



好多同事都唔想浪費裝備，所以每次都會留喺病房內超過一個鐘頭，食飯時見到個個成身大汗。

李若芝續指當中最擔心清潔姐姐的安全，因她們未必明白當中風險，

好緊張姐姐嘅裝備戴得唔好，都會叫同事Double check，確保全部同事戴好裝備。

回顧為期六星期的工作後，她慶幸整個團隊沒有一個同事受到感染，又相信這次經驗有助院方下次能更有效率的改裝二線隔離病房。

【新冠肺炎】蘭桂坊周末人頭湧湧無遵守防疫要求 袁國勇憂再「出事」

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：郭家穎