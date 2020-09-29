劉遵義倡「明日大嶼」繼續上馬　強調相關項目將來「主動賺返黎」

▲ 中文大學經濟學系講座教授劉遵義表示，疫情對今年實際本地生產總值的損失可能達11.4個百分點。（團結香港基金YouTube頻道）

新冠肺炎疫情下，政府迄今已斥3千億元紓困，現時庫房只餘8千億元。對於大型基建應否繼續上馬？中文大學經濟學系講座教授劉遵義認為，政府有必要作大型的基建項目，例如三跑、填海等。他稱，「明日大嶼」等大型基建應繼續上馬，認為即使要借貸做項目，日後仍會有錢賺，可以當作是投資用途，「呢啲項目主要會自己賺返黎。」

劉遵義今日（29日）出席團結香港基金的網上會議時，建議政府應考慮促進公共投資及開支，創造就業及經濟活動，以扭轉市民對經濟前景的負面展望。

劉遵義稱，雖然政府向市民派發一萬元，又推出「保就業」等措施，但經濟前景不明朗，單憑相關措施，不足以維持社會總體需求。他認為，政府應加大公共投資，以提振總經濟及就業，包括考慮能快速上馬的公共投資項目，並使用本地勞力和資源，如翻新公共建築、出租公屋單位等。

為應對人口老化，他建議政府興建護老院，或附有外科及深切治療設施的醫院。同時，港府亦應加快普及電子政府服務，將現有政府文件全面數碼化，如出生、死亡、婚姻登記等。

另外，劉遵義預料，今年本地生產總值的估算損失為11.4%。損失可能達11.4個百分點，並預計今季經濟或會繼續按年收縮約9%，下季則改善至收縮5%。但如果疫情受控，社會示威並無重臨，明年首季經濟有望重拾正增長。他又認為，「全民派錢」並非可持續措施。

面對經濟前景不明朗，企業和市民未必會大幅增加開支，劉遵義指，不應期待消費及投資將在疫情後迅速反彈，旅遊業亦難以短期回復至疫情前水平。

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責任編輯：尹櫻霖