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教育局宣布2500元學生津貼恆常化　學校明起可領申請表轉派家長

社會 15:48 2020/09/29

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（經濟日報資料圖片）

教育局今日(29日)公布，本學年起中學日校、小學和幼稚園學生提供的2,500元學生津貼將恆常化，減輕家長負擔。所有於香港就讀、提供本地或非本地課程的中學日校、小學、特殊學校及幼稚園學生，皆可獲得有關津貼，不設資產審查，明(30日)起接受申請；惟夜校生、自修生、持學生簽證來港就學及持「行街紙」學生不獲資助。

當局稱，考慮到部分學生理應符合上述條件，惟因特殊情況而入讀其他課程，故以下學生亦符合資格獲得這項津貼：

  • 在有關學年的九月一日年滿兩歲八個月並因有特殊需要而入讀由社會福利署資助的特殊幼兒中心的兒童
  • 就讀由教育局資助的全日制啟動課程的新來港兒童
  • 就讀職業訓練局為中三離校生而設的全日制課程的學生

局方今日向有關機構及院校發信，通知有關詳情，校方可於9月30日起到所屬區域教育服務處領取申請表格，而特殊幼兒中心及職業訓練局則可到教育局特別職務辦事處領取申請表格，請家長盡早填妥申請表格，交回學生就讀學校。

發言人指，校方需於11月6日或以前將已填妥的表格交回教育局跟進，當局會盡快處理，並向家長發放津貼。

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責任編輯：陳正怡

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