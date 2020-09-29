【玩‧謝我阿婆】陳柏宇帶外婆遊台南　憶童年住兒童之家從未怨父母

▲ 陳柏宇帶外婆遊台南。（節目圖片）

由陳柏宇及羅彩玲主持的ViuTV《玩．謝我阿婆》，二人分別帶著外婆到台南及墨西哥旅行，表面上是要外婆挑戰種種不可能的任務，實質是希望藉著旅行感謝外婆的養育之恩，同時鼓勵大家及時行孝。

陳柏宇在明晚（30日）播出的第3集中，攝製隊將安排柏宇及外婆，到訪台南兒童之家，Jason節目中和小朋友玩遊戲，更以歌會友，逗得小朋友非常開心。

此舉令Jason鼓起勇氣，和婆婆談到兒時被送到兒童之家往事。外婆想起當時，稱仍然感到非常肉赤，當時自己整天在外面忙碌工作，並不知道Jason媽媽安排Jason入住兒童之家。

▲ Jason談到童年經歷。（節目圖片）

為了彌補遺憾，婆婆經常和Jason外公接他到外邊玩耍，並且特別呵護，因為怕小朋友在如此家庭下長大，性情會變壞。

婆婆又談起Jason小時候頑皮，有一次被大舅父打，婆婆邊喊邊錄音，至今仍然保留着該錄音帶。有一次Jason玩火，激到外婆除褲咬他pat pat，兩婆孫憶起甜蜜回憶時都笑起來，Jason更親親外婆面珠，場面溫馨。

▲ 到訪當地兒童之家。（節目圖片）

Jason事後談及感受：「長大後冇嬲任何人，從來沒有和家人談起此事，每個人都會犯錯，每個人都希望有改過的機會，如果因別人犯錯而受傷的人，能夠學會原諒，自己也會開心。很難和媽媽談起此事，因為沒有對的時機和理由，很難將舊傷口再揭開，更加不想看到媽媽傷心的樣子。」

他指希望自己誕下女兒，能令媽媽感受多一次由細到大，照顧一個小朋友的心情，從中解開心結，原諒自己。

Jason稱童年經歷絕對影響自己照顧女兒及教導女兒方法，明白要給小朋友無限愛、無限體諒、無限原諒。