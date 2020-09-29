【寵物友善商場】攜帶寵物到山頂廣場可享限時優惠　$3,000起與毛孩入住美利酒店+$1,200餐飲回贈+野餐套餐【附優惠詳情】

▲ 山頂廣場於商場各處增設多項寵物友善設施。（圖片由山頂廣場提供）

恒隆地產旗下山頂廣場於商場各處增設多項寵物友善設施，推出「Peaknic」野餐套裝，客人可於觀景台露天草地與寵物一同野餐放電。此外，山頂廣場聯乘香港美利酒店推出與寵物入住的住宿及山頂戶外野餐優惠，各位貓奴狗奴可以帶著主子玩樂了！

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觀景台新設置露天草地

山頂廣場商場是寵物友善的購物商場，毛孩不但可於內落地行走，更可使用特設寵物專用升降機，穿梭商場各層直達三樓觀景台，於新設置的露天草地上盡情奔跑玩樂。

而於10月下旬，山頂廣場更會於觀景台增設搶眼打卡位，主人可與毛孩走進巨型寵物碗盡情拍照，齊齊留下美好回憶。

Dog Parking專區

山頂廣場內更設有Dog Parking 專區，讓主人暫時安置心愛毛孩，專心購物或用餐。客人更可於商場禮賓部以港幣$500按金享受三小時的寵物車借用服務。

毛孩照相館

由即日起，山頂廣場一樓亦設有以寵物髮型屋為主題的毛孩照相館──Pawfect Barber Shop，並提供各款可愛道具及設多個打卡位，讓主人化身理髮師，模擬替寵物創作新造型，為毛孩拍下精彩時刻。

攜帶寵物限時優惠

場內商舖PANDORA、馬場有禮與Build-A-Bear Workshop更備有多款寵物主題精品發售。此外，由即日起至12月31日的每個週末及公眾假期，山頂廣場將於中庭舉辦PetMart，出售各款寵物食品、寵物用品、寵物保健食品、手作玩具、狗狗時尚飾物等等。

顧客凡攜帶寵物更可於以下商戶尊享限時優惠：

人氣茶飲店「奈雪の茶」現凡購買任何2杯飲品，更可免費獲享價值港幣$32菠菜肉骨頭。數量有限，送完即止。

Mina House凡與寵物惠顧Mina House，主人即可免費獲得由The Food Story 打造，全新甜品雲卷 Soft Roll - 白雪國度 (原味) 乙件。數量有限，送完即止。

聯乘美利酒店推與寵物入住住宿優惠

於10月1日起至11月30日期間，香港美利酒店推出「寵兒探新趣」住宿套餐（每晚港幣$3,000起），客人可以帶同心愛寵物入住、享用港幣$1,200酒店餐飲消費額、酒店免費夜泊等優惠，更可免費獲贈由山頂廣場精心準備的「PetNic套餐」，於山頂廣場全新鋪設的露天草地平台享用。

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責任編緝：王芷瑩