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【本地消費】新地商場10月推逾千萬元消費回贈優惠　18商場停車場已裝免觸泊車糸統

社會 16:06 2020/09/29

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

新地商場將於10月加推逾千萬元消費回贈優惠。（圖片由新地提供）

新冠肺炎疫情有所緩和，零售業紛紛部署「吸客」。新鴻基地產（新地）旗下23個商場將於10月推出逾千萬元的消費回贈優惠，市民在商場內購物滿指定金額，可獲贈現金券，優惠詳情稍後會再作公布。

昂坪纜車在10月1日至4日提早開放，並設港人限時門票8折優惠，詳情即看：【下一頁】

新地指，自政府於9月放寛「限聚令」至上限4人後，旗下主要商場的人流已比8月時增加2至3成，集團繼早前計劃今年投放6,000萬元作推廣外，將額外再投放1,000萬元刺激消費，旗下23個商場預計10月內推出《好「賞」購物活動》及《日日獎》，購物滿指定金額會獲得現金券，預計將會送出總值超過千萬元消費回贈。

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此外，新地去年3月起新地在旗下商場停車場，引入免觸式泊車糸統，直至今年9月，合共18間商埸備有相關裝置，已有130萬架次使用。集團將陸續在多個商場引入免觸裝置，包括安裝免觸式升降機按鈕及加裝自動門，減少顧客觸碰公眾設施的機會。

新地說，會繼續注意疫情發展，共與商戶緊密溝通，為消費者提供一個安心消費購物的環境，盡力協助商戶重回營商正軌。

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本港新冠肺炎疫情仍有上落，今日新增4宗確診個案，確診宗數由昨日雙位數回落至單位數，全部4宗均屬輸入個案，今日沒有本地感染個案，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩

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