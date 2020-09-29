【復課】全港學校全面恢復半日面授課堂　楊潤雄：仍要視乎疫情研究何時恢復全日面授

▲ 教育局局長楊潤雄今（29日）表示，仍要視乎疫情的發展、專家的意見及其他的配套措施，研究何時才有足夠條件讓學校恢復全日制課堂。（資料圖片）

全港中小學及幼稚園今日（29日）全面恢復半日面授課堂，教育局局長楊潤雄今在社交網站表示，仍要視乎疫情的發展、專家的意見及其他的配套措施，研究何時才有足夠條件讓學校恢復全日制課堂，以及讓跨境學童回港上課。

繼上周三（23日）中小學及幼稚園部分年級率先恢復半日面授課堂，今日（29日）其餘級別包括中二至中四、小二至小四、幼稚園低班及幼兒班學生均可回校上課。楊潤雄指今日天氣反覆，下課時更有些驟雨，但形容整體過程順利。

他又指疫情尚未過去，提醒大家必須注意衞生，絕對不能鬆懈，更要有心理準備，個別學校、甚至全港學校仍有機會因疫情關係，又需要暫時停課，改為在家學習，或與面授課堂交替進行。不過，他深信大家都有足夠的經驗和能力，互相合作，應對疫情下的「新常態」，保持學與教的動力，局方亦會繼續提供支援。

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教育局發言人其後發稿表示，過去一星期學校整體運作暢順，學校嚴格落實各項防疫措施，確保師生在安全和衞生的校園愉快學習，局方喜見同學們懷着興奮的心情返回學校，積極參與課堂學習生活。

局方會繼續留意疫情的發展及聽取衞生專家的意見，並與學界保持聯絡，仔細考慮何時可恢復全日制上課，亦正繼續與有關持份者商討跨境學生回港上課的安排，上述安排一經敲定，會預早公布細節，讓學校做好準備。

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責任編輯：馮琪雅