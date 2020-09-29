么鳳家族成員成員疑被殺婦還押間亡　醫生指婦人胃穿孔失血逾萬毫升

▲ 屯門醫院深切治療部醫生陳思敏今到死因裁判法院作供。（林欣樂攝）

老字號涼果店么鳳家族成員前年與中年婦被發現雙雙倒臥酒店房內，中年婦被控謀殺，還押期間不適送院後亡，死因研訊今（29日）續。屯門醫院醫生供稱，死者胃部有5厘米長的穿孔，出血逾1萬毫升，醫生判斷為缺血性病變，終導致器官衰竭致死。

死者張燕琼（60歲）生前曾還押大欖女懲教所，因不適送院治理，並於2019年6月9日證實不治。

屯門醫院深切治療部醫生陳思敏供稱，死者患有抑鬱症及糖尿病，2019年6月8日入院前曾感到腹痛及昏倒，送院時一度心跳停頓，經急救後回復心跳，但血壓非常低，血色素亦急跌。

陳供稱為死者照胃鏡後，懷疑死者胃部穿孔，死者須接受手術。陳續稱於手術期間，外科醫生發現死者食道及胃部之間有一處5厘米長的穿孔，穿孔處不斷流血，死者失血逾1萬毫升，醫生將位置切除，並判斷死者有缺血性病變，同時引致腹膜發炎等，身體狀況急速轉差，導致多重器官衰竭，即使醫護嘗試止血及給予抗生素亦無效，至同月9日早上不治。

陳解釋，死者胃部穿孔位置附近呈灰色及瘀黑色，判斷其病症是缺血性的，或有機會因糖尿病導致血管不健康，對胃部供血不足，故胃壁容易穿孔。

陳又指出，死者雖然曾服食亞士匹靈及類固醇，兩者均有機會腐蝕胃壁，但醫生在手術期間，發現胃部沒有潰瘍，症狀並不符合腐蝕胃壁導致穿孔的情況。

陳形容死者「比較唔好彩」，穿孔位置剛好有血管大量出血，導致失血過多，故有機會於1小時內，由感到腹痛至情況嚴重，最終致死。

死因裁判官黃偉權問及，死者在女懲教所內清潔時行動自如，突然大叫「啊」一聲，並表示腹痛不適，會否是胃部突然穿孔。陳回應指，死者大叫的一刻，有機會是胃部突然穿孔，但胃部或早前已開始缺血，然後胃部穿孔，死者便突然感到劇痛。

陳又指出，曾見過病人因穿孔而身體變差，但死者情況在短時間內急劇轉差，實屬罕見。死因聆訊已傳召所有證人，死因裁判官將於明（30日）引導陪審團作出裁決。

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記者：林欣樂