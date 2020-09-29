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【職場攻略】LinkedIn推限時動態功能　教路分享「較輕鬆的工作生活心得」

職場 16:35 2020/09/29

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求職平台LinkedIn近日增加限時動態（Stories）功能，又是否應該與IG、Facebook Story用同樣玩法呢？（Linkedin官網圖片）

繼Instagram推出限時動態（IG Story）功能後， 平台如Facebook、Youtube及Twitter都相繼推出此功能，吸引不少用戶增加使用，用相片及影片來分享生活日常、趣事等。不過近日求職平台LinkedIn上增加的限時動態（Stories）功能，又是否應該用上同樣「玩法」呢？

LinkedIn 近日針對用戶介面進行多項更新，包括改進搜尋、傳送訊息功能等，日前還在美國及加拿大地區增加了限時動態功能，僅允許用家在平台上發布24小時，與Facebook、IG story 一樣。

據 LinkedIn 官方表示，其限時動態功能可以讓求職者及專家隨時新增內容到個人頁面，但是就建議不應該如同在IG story上一般，用來上載自拍照、宣洩情緒的內容、旅遊帖文等，而是以關於職業生涯、「較輕鬆的工作生活心得」進行分享。

該平台建議，用戶可以發布的分享內容包括：是日的工作心得、對於時事新聞的看法、新工具使用技巧、開發新技能等。

外媒 Business Insider 亦引述了國際職場專家 Lynn Taylor提醒，LinkedIn 就如打工仔的職場生活履歷、個人卡片，他們會在工作的社交場合中向別人「派卡片」，所以不應該發布一些如：批評僱主的言論或是家庭生活點滴相片等的內容。

LinkedIn 認為，開放該新功能的目的是讓用戶可以開啟更多日常對話，不僅讓員工更真實的反映在工作上遇到的問題、感想，也讓高層、管理層等可以理解下屬的工作情況，並分享經驗、作出指導建議等。

責任編輯：張寶燕

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