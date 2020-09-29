【望女成才】3歲女童哭著打乒乓每拍機械式回擊　「翻版福原愛」刻苦訓練網民嘆︰放過她吧

▲ 內地一名3歲女童邊哭邊打乒乓球的影片，引起網民爭議。

中國乒乓球水平首屈一指，運動員都自小經過刻苦訓練。近日內地網上瘋傳一條短片，是一名3歲小女孩邊哭邊打乒乓球，每一拍仍能精準回擊，被網民大讚可愛有潛質，絕對是「翻版福原愛」；但亦有網民表示心痛，女孩哭至面容扭曲，看來不情不願，是被父母虐待。

據人民網影片報道，江蘇徐州一位爸爸拍下3歲女兒邊哭邊打乒乓球的影片，,可見她身型矮小，腳底下還墊著箱子。期間她崩潰大哭喊著「爸爸」，但面對每一發球，她仍能精準全部打回去。她時而仰天放哭，又急急盯著前方迎來的球叉腰還擊。

▲ 女童打波打到抑天放哭。（影片截圖）

另一片段則見到，身穿粉紅色裙的女童正叉腰練習揮拍，爸爸邊教波邊拍下影片。

網民反應兩極

不少網友看完影片皆大讚女童就像「翻版福原愛」，年紀雖小，但架勢十足，有潛質做乒乓高手，還覺得女童的模樣相當可愛。「哭還打那麼準，我不哭都打不著」、「福原愛小時候也是哭成這樣」。

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不過，有網民戥女童辛苦，哭成這樣還要繼續練波，感到心痛不捨，有人還高呼「這是虐待」，又認為這孩子根本不快樂。

一點都不可愛，都哭了，放過她吧！

▲ 福原愛小時候曾哭著比賽成名。（影片截圖）

福原愛轉發︰我懂你的心

前日本乒乓好手福原愛也在微博上轉發了這條女童的短片，並留言寫道︰

我懂你的心……（笑），可能世界上我是唯一懂你心的人吧，有機會我們坐著好好聊一聊。

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福原愛自3歲9個月就開始接受母親的「乒乓球魔鬼訓練」，她曾表示一天最少訓練8小時，長假期更常每日練足12小時，助她5歲拿下日本全國大賽兒童組冠軍，10歲就成為職業球手，11歲更入選國家隊，成為日本史上最年輕的乒乓球國家隊成員。

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責任編輯︰林綺玲