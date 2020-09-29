陳淑莊哽咽宣布退出政壇　稱離開非解脫但感輕鬆

▲ 陳淑莊（中）哽咽宣布退出政壇，冀民主派不要視她為逃兵。（林曉君攝）

公民黨立法會議員陳淑莊宣布9月30日後不續任，同時將退出公民黨。陳淑莊今日見記者時數度哽咽落淚，稱對於離開一早有心理準備，希望徹底離開立法會和政壇，進入休息模式，照顧自己身體，多些時間和家人相處，呼籲外界不要對她的決定有任何揣測。

陳淑莊透露，一早已決定不再續任，退黨一事亦已通知公民黨主席梁家傑並獲得其支持，但為了不影響民主派民調，所以一直未有宣布，她多謝民主派朋友理解，又認為留任一年或以上，其實十分不容易，希望民主派其他人不要視她是逃兵。

被問到會否覺得離開是解脫，陳淑莊稱，不可以用解脫形容，但會輕鬆些。她又引述前公民黨黨魁余若薇稱，「吸的每一啖空氣，乾淨與否，都與政治有關」，強調未來會如「小粉絲」般支持公民黨等人，而以前一直跟進的民生議題資料，亦樂意和民主派議員，甚至建制派議員分享。她又表示，自己參加過多次選舉，感激香港人令她有機會服務港人，同時不覺得有什麼代價，因為服務的是她的家，不會覺得後悔。

公民黨黨魁楊岳橋稱，作為黨友，固然不希望陳淑莊離開，但作為其朋友，他們都相當支持她的決定，認為他們的友誼是超越政治。

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記者：林曉君