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【港區國安法】網民號召十一遊行　中聯辦指利劍高懸、不容肆意妄為

政治 16:49 2020/09/29

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後天便是國慶及中秋節，早前有網民號召十一當日舉行遊行，而民陣亦則申辦遊行，以聲援早前被內地海警拘捕的12名港人，但遭警方反對。中聯辦發言人稱，12名港人非法越境被內地執法部門查獲，案件正在依法辦理中，批評有人藉此散佈謠言，警告港區國安法「利劍高懸」，絕不容許亂港者肆意妄為。

發言人指出，被扣內地的12名港人，正依法呈請內地司法機關批准逮捕，強調違法者受法律制裁，是人所共知的常識，惟香港卻有人「無事攪三分」，別有用地散佈及炒作謠言，意圖掩蓋搞亂香港的罪惡行徑。

發言人又指，有反中亂港勢力，無視案件真相和警方反對，執意煽動於後天發起非法遊行，令人憤慨，更有極少數激進分子策動暴力衝擊，形容是公開煽動顛覆國家政權、攻擊執法機構和警員的恐怖行為，是對港區國安法、本地法律的公然挑釁，強調港區國安法已開啟由亂轉治的新階段，希望市民能看清一小撮人搞亂、攬炒香港的險惡用心，共同維護社會繁榮穩定。

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記者：陳宛彤

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