【新冠肺炎】美國新冠疫苗含「角鯊烯」成份　疫苗投入生產或令50萬條鯊魚被宰殺

▲ 目前有數款新冠疫苗的成份中含有角鯊烯，當中包括美國的藥廠及英國製藥大廠葛蘭素史克。

新冠肺炎疫情肆虐全球，各國正加緊研發疫苗。不過，有疫苗廠商為了讓疫苗的效果提高，決定在疫苗內添加高效的醫學物質「角鯊烯」。由於這種成份主要來自鯊魚肝油，美國有鯊魚保育團體憂慮，疫苗正式投產後，恐需要殺害50萬隻鯊魚。

1噸「角鯊烯」需要大約3000條鯊魚

據資料顯示，目前有數款新冠疫苗的成份中含有角鯊烯，當中包括美國的藥廠及英國製藥大廠葛蘭素史克。但「角鯊烯」本身相當稀少，主要從鯊魚的肝油中提煉出來，這亦意味着隨着這些新冠疫苗的投產，恐造成「鯊魚浩劫」。

事實上葛蘭素史克今年5月曾表示將生產10億劑佐劑，用作生產新冠疫苗。當中邢要提取1噸「角鯊烯」，即需要大約3000條鯊魚，事件亦引起美國加州的鯊魚保育組織「鯊魚同盟」（Shark Allies）關注。

據「鯊魚同盟」估計，光是製造提供給美國使用的疫苗量，恐就要殺死超過2.1萬條鯊魚，若是全世界範圍則「可能要殺害25萬條鯊魚」，如全球人口需接種兩劑，則要殺害50萬條鯊魚。

保育組織：希望同時可測試來自植物的「角鯊烯」

據「鯊魚同盟」創辦人Stefanie Brendl指，從野生動物採集的東西本來就不可持續，特別是不可大量繁殖的捕食性動物。而且現在沒人知道疫情將持續多久，長此下去對鯊魚的需求亦增加。目前，組織正發起網上聯署要求藥廠停止利用鯊魚研製新冠肺炎疫苗，她強調此舉並非試圖拖慢疫苗研究，只是希望藥廠在使用從鯊魚萃取的鯊烯同時，也測試非來自動物的「角鯊烯」，如從植物萃取。

不過台大兒醫院長黃立民為此出面闢謠，表示「角鯊烯」的確是有效的疫苗佐劑，有助刺激身體免疫力，提高疫苗效力，但其實現在「角鯊烯」已經可以化學合成，沒有環保疑慮。

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責任編輯:羅嘉欣