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【海洋公園重開】海洋公園推新一季英語話劇班　教3至6歲兒童訴說動物故事【附課程收費詳情】

社會 16:57 2020/09/29

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

海洋公園推出新一季「創意表達話劇班， 啟發兒童由心出發認識亞洲瀕危動物及保護大自然。（圖片由海洋公園提供）

海洋公園今日（29日）公佈，「遊樂童萌會」推出新一季「創意表達話劇班」，供3至6歲小朋友透過英語戲劇課程，認識亞洲瀕危動物及保護大自然知識，每學期課程設有10堂，學費介乎4,500元至5,000元，年票會員即日起接受報名。

點擊圖片，即睇「創意表達話劇班」課程重點：

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公園表示，話劇班與著名澳洲Helen O’Grady兒童英語戲劇課程合作，今年以亞洲奇珍寶藏為主題，讓小朋友加深認識多種稀有的亞洲動物，包括揚子鱷、小熊貓、小爪水獺、川金絲猴、大鯢及大熊貓，同時了解人類對大自然的影響；學生亦可透過公園獨特的自然環境，近距離觀察不同種類動物，發掘和認識其特性；同時在導師指導下，在參與英語話劇活動及團隊協作的過程中，學習溝通及表達技巧。

課程概覽

日期 2020年10月11日至12月20日期間（指定星期日）
課程長度 90 分鐘
導師與學生比例 1：6
語言 英語課程，部分活動會由富經驗的教育大使輔以廣東話帶領
費用 智紛全年入場證會員
（9月29日下午4時起接受報名）		 4,500元
非智紛全年入場證會員早鳥優惠
（9月29日下午時起至10月7日下午3時59分接受報名）		 4,600元
非智紛全年入場證會員
（10月7日下午4時起接受報名）		 5,000元

公園指，學期末時，小朋友可透過有趣表演與家長分享學習成果，以創意話劇盡展對動物世界的全新認知，運用道具扮演於課程認識的可愛動物朋友，訴說牠們的故事。

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昂坪纜車在10月1日至4日提早開放，並設港人限時門票8折優惠，詳情即看：【下一頁】

海洋公園10月起推園內行山做瑜珈體驗，港人380元包門票+1項活動+電子現金劵，詳情即看：【下一頁】

香港迪士尼樂園重開推3大優惠，港人享「三人遊二人價」入場優惠，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩

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