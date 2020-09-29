【海洋公園重開】海洋公園推新一季英語話劇班　教3至6歲兒童訴說動物故事【附課程收費詳情】

▲ 海洋公園推出新一季「創意表達話劇班， 啟發兒童由心出發認識亞洲瀕危動物及保護大自然。（圖片由海洋公園提供）

海洋公園今日（29日）公佈，「遊樂童萌會」推出新一季「創意表達話劇班」，供3至6歲小朋友透過英語戲劇課程，認識亞洲瀕危動物及保護大自然知識，每學期課程設有10堂，學費介乎4,500元至5,000元，年票會員即日起接受報名。

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公園表示，話劇班與著名澳洲Helen O’Grady兒童英語戲劇課程合作，今年以亞洲奇珍寶藏為主題，讓小朋友加深認識多種稀有的亞洲動物，包括揚子鱷、小熊貓、小爪水獺、川金絲猴、大鯢及大熊貓，同時了解人類對大自然的影響；學生亦可透過公園獨特的自然環境，近距離觀察不同種類動物，發掘和認識其特性；同時在導師指導下，在參與英語話劇活動及團隊協作的過程中，學習溝通及表達技巧。

課程概覽

日期 2020年10月11日至12月20日期間（指定星期日） 課程長度 90 分鐘 導師與學生比例 1：6 語言 英語課程，部分活動會由富經驗的教育大使輔以廣東話帶領 費用 智紛全年入場證會員

（9月29日下午4時起接受報名） 4,500元 非智紛全年入場證會員早鳥優惠

（9月29日下午時起至10月7日下午3時59分接受報名） 4,600元 非智紛全年入場證會員

（10月7日下午4時起接受報名） 5,000元

公園指，學期末時，小朋友可透過有趣表演與家長分享學習成果，以創意話劇盡展對動物世界的全新認知，運用道具扮演於課程認識的可愛動物朋友，訴說牠們的故事。

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記者：陳曉瑩