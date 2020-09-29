文子星引渡案被頒拘押令　印度政府就3越獄罪申上訴

▲ 法官今(29日)批准有關申請。（資料圖片）

印度政府早前申請將懷疑涉及恐怖主義的印度裔男子文子星引渡回國，裁判官經審訊後，就文子星面對的其中18項控罪批出拘押令，印度政府一方上周五（25日）就餘下10項控罪中的其中3項與越獄相關的控罪向本港高等法院提出上訴，指雖然《逃犯條例》中針對印度的條文，並無明文列出有關越獄的罪行，但並不代表相關罪行被排除在外。

傳媒早前向法官申請報導有關聆訊內容，法官今(29日)批准有關申請。

印度政府一方早前於庭上陳詞指，本上訴的爭議在於裁判官拒批出拘押令的3項越獄相關的控罪，是否獲香港與印度政府之間的逃犯引渡協議所涵蓋。

印度政府一方指出，《逃犯條例》附表1中的可引渡罪行類別中，包含了「方便或容許任何人從羈押中逃走」及「與從羈押中非法逃走有關的罪行；監獄叛亂」兩項罪行，上述兩者已涵蓋文子星面對的3項越獄相關控罪。

印度政府一方續指，香港與印度簽訂的逃犯引渡協議中，雖然未有明文列出越獄相關控罪，但亦有一項「包底」條文，指明任何不在上述條文中，但可被處以至少1年刑期的罪行，均屬可被引渡的罪行，因此並無將越獄相關罪行排除在外。

文子星一方則反駁指，所謂的「包底」條文並非旨在涵蓋所有罪行，只是以防日後法例有所改變，以致出現立法當時未能列舉的新刑事罪行，因此根據香港與印度之間的逃犯引渡協議，越獄相關的罪行根本不屬兩地可引渡的罪行。法官聽罷雙方陳詞後，押後‪至11月10日裁決。‬

裁判官早前裁定文子星所涉的非法管有槍械、欺詐、及協助教唆他人犯罪等罪表證成立，而偷車及妨礙司法公正等罪則表證不成立，因此就18項控罪批出對文子星的拘押令，並交由行政長官循引渡條例批出移交令。

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記者：楊詠渝