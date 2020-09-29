指按協議提供足夠歌曲版權　NEWAY入稟要求歌曲版權聯盟退款兼賠償

▲ （經濟日報資料圖片）

連鎖卡拉OK集團NEWAY日前入稟高等法院，指香港卡拉歌曲版權聯盟有限公司涉違約，沒有按協議提供足夠的卡拉OK歌曲版權，部份只提供演唱會錄像版本，NEWAY指有關做法違反協議，遂入稟高等法院要求聯盟退回有關版權款項，以及就違反協議作出賠償。

原告NEWAY MUSIC LIMITED；答辯人香港卡拉歌曲版權聯盟有限公司。入稟狀指，答辯人獲新力、華納及環球唱片公司授權，於2010年至2015年期間，須向原告提供8,833首舊有卡啦OK錄像，原告指答辯人於首4年並沒有按協議提供有關錄像。

及至2014年至2015年提供部份舊卡啦OK錄像版本，當中部份為演唱會版本。原告指根據協議條款及過往高院案例，演唱會版本並不包含在內，答辯人因此違反有關協議。原告要求答辯人退還有關版權款項，以及須交出因而獲得之利益或向原告作出賠償，金額則有待法庭評定。

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記者：林育慧