【養育之恩】2孩媽媽辦助學金報答兒童院姨姨教誨　歷換腎不忘本持續助貧苦學生

▲ Peony在聖基道兒童之家成長，長大後不忘本，以家舍姨姨之名成立助學金回饋兒童之家。

家是很多孩子的避風巷，Peony小時候的「家」就在聖基道兒童院，回想由3歲入住家舍至14歲，童年成長黃金時期就在當中度過。當中有位在家舍貢獻45年的姨姨對她無私教誨，終身受用。Peony長大創業忙工作，甚至健康出毛病要換腎，在人生起跌之際，她都不忘本，以家舍姨姨之名成立助學金，幫助貧苦學生。

3歲入住兒童院

蔡啟平（Peony）跟丈夫育有兩孩，子女從小已經用零用錢參加助養計劃，之後媽媽更成立助學金，一家人支持媽媽不忘本。Peony 3歲時因為母親有長期病患，父親沉迷賭博，她跟哥哥弟弟被送到兒童院（即現時的兒童之家），住至14歲中三時才回家。入住兒童院，Peony開心的回憶多於不開心。

▲ Peony一家四口樂於做善事，經常參加聖基道兒童院的活動。（圖片︰受訪者提供）

聖基道兒童之家的前身是當年我入住的「聖基道兒童院」，位於大埔滘大埔道，環境背山面海，小朋友通山跑。我記得當時會幫忙耕田，無憂無慮。加上住在那裡的小朋友，家庭都有不同問題，沒有比較，不會覺得自己很慘。

▲ 小時候在兒童院成長的Peony早已帶子女一起支持助養計劃。（圖片︰受訪者提供）

視家舍是避風港

當時暑假、大時大節會回家留1至2星期，媽媽長期住院，而爸爸沒有屋，帶著她寄人籬下，住在親戚家中，沒有特別開心與不開心。Peony已視聖基道兒童院是家，中三時被告知要離開院舍，她大感愕然。

我以為可以住到18歲，院方或認為家人是時候要兼顧照顧孩子的責任。我到姑媽屋企住，直至我中五時爸爸申請到公屋，但回家1至2年我就自立了。

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感激家舍姨姨教誨

問及跟家人的關係，Peony直言關係疏離，沒有家庭聯繫。她慶幸在兒童院成長，接受很好的教育，並練出堅強獨立的能力，她尤記得家舍姨姨譚瑪利影響她至深。

小時候有次被人屈我偷了錢罌，當時百辭莫辯，而譚瑪利家舍家長知道不是我，令我明白到沒有做錯，真理一定會出現，專心做好自己就可以。另外，我很記得她經常跟小朋友說，一定要讀書。

▲ 媽媽身教子女多行善，將錢用在更有意義的地方。（圖片︰受訪者提供）

面對逆境堅持半工讀

傳統爸爸抱有「女孩不用讀那麼多書」的想法，要求Peony盡早工作養家。她由兒童院回到家，中四開始幫人補習，自己生活費自己賺，牢記家舍姨姨的叮囑堅持半工讀。及後Peony成立了廣告及出版公司。她忙碌之時也記掛著家舍，於2013年創立了聖基道兒童院譚瑪利助學金。

Peony沒有刻意跟他人提及在兒童院成長，但腦海中不斷浮現「助學金」的想法，有感身負重任，決定行動，聯絡聖基道商討，並找朋友幫忙，成立了基金。

健康出問題換腎保命

中途，Peony曾因壓力令身體健康出響起警號，易疲倦、沒有記性，由腎炎惡化至衰竭，腎功能指數低，2017年情況差至急需換腎保命，當時也沒想過要停止基金的運作，感激有朋友主動繼續支持。

我心裡是有負擔，做事一向不想虎頭蛇尾，很擔心基金無以為繼。

▲ 2019年，Peony的女兒跟媽媽一起舉行「慢活識彩」慈善畫展。（圖片︰受訪者提供）

全家總動員做善事

家人的支持亦少不得，Peony一直身教兩子女做善事，兒子現年20歲、女兒16歲，他們小時候參加助養兒童的計劃，現時一家人捐錢支持譚瑪利助學金，幫助在升學或生活上有困難的院童，去年媽媽亦有跟女兒舉行慈善義賣畫展。現時受疫情影響經濟狀況差，多少有影響基金籌募狀況，但Peony相信人間有情，樂見有心人支持。

▲ 「慢活識彩」畫展作品作義賣，善款捐予聖基道兒童院。（圖片︰受訪者提供）

大病後，Peony學會平衡家庭與工作，更珍惜與家人的關係。她笑言沒有氣力去管子女，不得不放手，並多了時間與孩子傾偈。因禍得福，親子關係緊密了，她明白到健康和開心最重要，一家四口之前不時一起打羽毛球，並出席基金活動，享受天倫樂。

女兒曾經在小時候問我家中是否很窮，其實是價值觀的問題，我教孩子錢要用在有意義的地方，希望他們健康、開心和懂得關心幫助他人。

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記者︰顏紫燕