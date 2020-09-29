移民顧問指本月移民查詢較高峰跌逾500宗 　料與英澳放寬移民門檻有關

▲ 美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷（左）認為不少港人憧憬「零成本」移民英澳，令整體查詢數字下跌。（梁偉榮攝）

移民再次成為社會熱話，隨着傳統移民國家英國及澳門相繼放寬移民門檻，有移民公司指本月接獲的移民查詢僅約300宗，較今年5月的800宗大跌500宗，當中移民台灣等亞洲地方的查詢更暴跌6成，估計與港人憧憬「零成本」移民英澳有關。

美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷表示，根據今年6月的統計，當時移民查詢以亞洲為主佔約60%，而傳統大國如英、美、澳、加僅佔約15%；不過至9月情況改變，英、美、澳、加的查詢估50%，反而亞洲跌至20%。她估計是英澳開放移民政策予港人，只需滿足居住年期便可移居當地，成本負擔相對較輕。相反，台灣移民門檻有所提高，例如投資移民要開設實體公司，至少營運3年，並聘用至少2名本地人擔任全職員工，令不少有意移民的港人卻步。

被問到數字會否反映港人移民意欲有下跌趨勢，鄭天殷認為難以判斷，因英澳等地「開放式」移民政策，令市民可自行辦理移民手續，令移民市場出現冰封情況。

她提及，留意到有意移民的人士對移民態度呈「兩極化」，有人計劃希望「零成本」移民，同時亦有人希望盡快取得海外護照「移民不移居」，欲「以金錢買時間」，因此做就一些冷門國家興起，例如土耳其投資移民成本，僅需約25萬美金(約195萬港元)購買當地房產，並可作移居英美的跳板，因此漸受歡迎。

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記者：蘇文軒