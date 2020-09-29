【療癒花海】北角匯花海祭延長開放至10月26日　網上預約憑電子證暢遊紫花園【內附連結】

▲ 燦爛盛放的一大片深淺紫色繡球花及小天使花海，中間設紫石小路，是打卡的最佳位置之一。（北角匯提供）（北角匯提供）

北角匯自8月推出《紫 ‧ 在北角匯》花海祭以來大受歡迎，網上免費預約入場反應熱烈，每日都爆滿，因此北角匯決定將活動延長開放至10月26日，希望更多朋友有機會到現場「賞花」。同時場內食肆會新增多款紫色美食，加推紫色主題精品換領，簡直是女生及情侶們的最佳打卡點。

▲ 紫藤花隧道是福岡河內藤園內最聞名的景點，以此為藍本打造的港版紫藤隧道長逾20米，置身其中放眼盡是一串串披垂搖曳的紫花簾幕。（北角匯提供）

北角匯自8月起推出《紫 ‧ 在北角匯》花海祭，打造全港首個3,000呎的戶外紫藤隧道及花海療癒仙境，由於反應熱烈，現北角匯宣布將戶外園區展期延至10月26日。

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《紫‧在北角匯》花海祭以福岡的河內藤園為藍本，在商場二期戶外海濱公園打造3,000呎紫色花海，全港首條20米長紫藤隧道、彎月形紫海花田、3大巨型蝴蝶裝置加上各種紫調燈飾等，將北角海旁渲染成紫色夢幻國度，治癒心靈。

▲ 商場內一樣有不少花卉布置。（北角匯提供）

而在限聚令下「紫藤隧道」，「紫海花田」及「蝶舞水夏」設特別進場安排，市民可在網上免費登記預約「電子入場證」，先到先得，額滿即止。

▲ 場內食肆特別增添紫色主題美食。（北角匯提供）（北角匯提供）

此外，北角匯更同步新增了多款紫色主題美食及精品，由個人美容護理到生活精品都一應俱全，只要成為The Point by SHKP新地會員並消費後儲滿指定積分，便可憑消費單換領。

《紫 ‧ 在北角匯》花海祭詳情：

日期：即日至10月26日

時間：10am – 10pm

地點：北角匯1期（香港北角北角邨里1號）、北角匯2期（香港北角渣華道123號）

查詢：2805 6605

記者︰Maria