結合文物保育、聯繫社區與人才培育 酒店業青年領袖計劃 推動旅遊業可持續發展　

可持續發展已成為社會發展重要一環，旅遊亦講求「可持續」。香港予海外旅客印象一向是「購物天堂」、「美食天堂」，其實本港的文化旅遊同樣精采，被譽為「東方威尼斯」的大澳水鄉正好體現這一點。當中建成於1902年的舊大澳警署透過「活化歷史建築伙伴計劃」，於2012年活化並改建成大澳文物酒店，提供9間客房，是本港首間榮獲聯合國教科文組織（UNESCO）亞太區文物古蹟保護獎優異項目的酒店。酒店不但承載濃濃的歷史蘊藉，亦緊緊連繫大澳社區，同時肩負培育酒店旅遊業生力軍的責任，以另一種方式演繹可持續發展旅遊。

負責營運大澳文物酒店的香港歷史文物保育建設有限公司，於今年7月中啟動「酒店業青年領袖計劃」，甄選10位對行業充滿熱誠的本地大專院校畢業生接受專業培訓，學習有關可持續旅遊、酒店業及文化保育。

裝備青年專業技能 擁抱多元價值

酒店自2012年3月開業以來以非牟利社會企業模式運作，盈餘用於建築保育，希望妥善保存建築物原有特色。此外，酒店作為大澳一份子，與社區緊密連繫，至今已參與逾百項區內活動。

10位參與計劃的青年領袖，在酒店實習及接受跨部門在職培訓，亦協助籌備一系列有關推動可持續旅遊和文物保育的社區項目，包括組織導賞團、節慶活動等，向本港及外地訪客展示大澳的歷史文化及風貌，讓外界認識水鄉的獨特魅力，支持大澳發展。

連結社區 實踐關愛

中秋佳節將至，青年領袖與酒店代表探訪區內25位獨居或行動不便的長者及送上800份應節禮品，與村民們共迎佳節，體驗社區情味和傳遞關愛。

其中一位青年領袖張瀞文分享參加計劃後的得著：「兩個多月來，我有機會學習有關可持續旅遊、酒店業和文化保育的知識，更高興能與居民交流。加深了解後，其實不少獨居長者非常喜歡我們陪伴。看到老人家和村民的笑容，我也很開心，很滿足。」

另一位青年領袖陳頌霖表示她首次體驗在大澳過中秋。這裏別具漁村風情，節日氣氛濃厚。大澳的魅力除了自然生態，更在於人情味。「這兩個多月透過不同活動，多了機會認識村民，聽到很多大澳的掌故和趣事。希望貢獻我們小小的力量，幫助大澳社區發展和有需要的朋友。」

大澳文物酒店與社區及年輕一代一起努力，推廣歷史建築保育和可持續旅遊。酒店業青年領袖計劃以此為目標，期望為有志青年提供平台，讓他們親身領略，讓珍貴的歷史及傳統得以薪火相傳。

(資料由客戶提供)