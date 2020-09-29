鄧炳強稱有黃背心人士涉襲警和搶犯被捕　強調任何人可採訪但不能阻礙警方執法

▲ 鄧炳強調，警方非常尊重新聞自由。（陳永康攝）

警方日前修改《警察通例》的「傳媒代表」定義，只涵蓋已登記政府新聞發布系統的傳播機構。警務處處長鄧炳強表示，任何人包括市民都有採訪的權利，但唯一條件是不能阻礙警方執法和對警員構成危險。

警方連日指衝突現場出現「假記者」借採訪之名，妨礙警方工作，但未有交代相關詳情。鄧炳強今日（29日）出席油尖旺區議會會議時指出，警方過去拘捕多名宣稱記者的人士，包括去年7月有一名穿著反光背衣、配有相機的人士站在傳媒堆內，因涉嫌搶犯被控告妨礙警務人員執法職務，將於11月法庭審訊。

他續指，去年8月15日深水埗有一名穿著「NowTV」橙色背心的人士，在公眾活動拍攝，但經向涉事新聞機構查詢後，澄清該名人士並非其僱員。去年9月亦有一些記者圍著警員拍攝期間，有穿反光背心的人士以拳頭襲擊警員，亦有影片紀錄在案。

鄧炳強又說，今年1月27日在旺角進行截查期間，發現2名穿著記者黃背心人士沒有持有記者證，但藏有避彈衣和雷射筆。今年7月1日有一名女士穿著記者紅背心，當時並非進行採訪工作，經了解後證實並非記者，最後用非法集結罪把她拘捕。

他又提到，今年8月31日有一名男子將貨車的雪糕筒扔出馬路阻礙交通，其後發現他身上藏有記者證，最後用公眾地方行為不檢罪把他拘捕。

鄧炳強強調，警方非常尊重新聞自由，又稱自己不是專業記者，不能判斷何為專業記者。他認為，穿上黃背心的記者包括網媒，只要從事採訪，不論從事甚麼機構，任何人包括市民都有採訪的權利，記錄社會上發生的事情。

他指，警方在陽光下工作，不會阻止任何人拍攝，但唯一個條件就是不能阻礙警方執法和對警員構成危險，事實上很多時在警方執法時，有過百名黃背心人士阻礙警方前進。

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記者：陳子謙