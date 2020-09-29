7.21元朗襲擊事件 1人擬認罪還押明年2月處理
去年7.21元朗白衣人襲擊事件，7名男子早前分別被控暴動及串謀有意圖而傷人等6罪，其後警方再拘捕及起訴1名男子。其中1人今（29日）於區域法院表明擬承認暴動罪，還押至明年2月22日作認罪答辯。同案其餘被告中，6名被告表明不認罪，餘下1人仍未有答辯意向。
案中7名被告為王志榮（54歲，運輸工人）、黃英傑（48歲，電工）、林觀良（48歲；商人）、林啟明（43歲；商人）、鄧懷琛（60歲；商人）及吳偉南（57歲，貨車司機），鄧英斌（61歲；退休），被控暴動及串謀有意圖而傷人等6項控罪。
被告林觀良今表明擬承認暴動罪，而控辯雙方早前經相討後，串謀有意圖而傷人一罪則會留在法庭存檔。
另案被告蔡立基（40歲）涉參與同日事件，被控1項暴動及1項有意圖而傷人罪，該案今與上述案件合併處理，蔡表明不打算認罪。
其餘同案被告中，除被告林啟明仍未有答辯意向，餘下5名被告則早前已表明不打算認罪。
案件排期至2021年2月22日開審，被告林觀良亦將於當日正式認罪，案件另於今年12月28日預審。
王志榮、黃英傑、林觀良、林啟明及鄧英斌，同被控於2019年7月21日在元朗站內參與暴動，及同日同地串謀有意圖傷害他人。鄧懷琛及吳偉南則被控於同年7月22日在元朗站J出口附近參與暴動及串謀有意圖傷害他人；鄧懷琛另被控於同日在元朗形點商場參與暴動及串謀有意圖傷害他人。
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記者：王仁昌