7.21元朗襲擊事件　1人擬認罪還押明年2月處理

▲ （經濟日報資料圖片）

去年7.21元朗白衣人襲擊事件，7名男子早前分別被控暴動及串謀有意圖而傷人等6罪，其後警方再拘捕及起訴1名男子。其中1人今（29日）於區域法院表明擬承認暴動罪，還押至明年2月22日作認罪答辯。同案其餘被告中，6名被告表明不認罪，餘下1人仍未有答辯意向。

案中7名被告為王志榮（54歲，運輸工人）、黃英傑（48歲，電工）、林觀良（48歲；商人）、林啟明（43歲；商人）、鄧懷琛（60歲；商人）及吳偉南（57歲，貨車司機），鄧英斌（61歲；退休），被控暴動及串謀有意圖而傷人等6項控罪。

被告林觀良今表明擬承認暴動罪，而控辯雙方早前經相討後，串謀有意圖而傷人一罪則會留在法庭存檔。

另案被告蔡立基（40歲）涉參與同日事件，被控1項暴動及1項有意圖而傷人罪，該案今與上述案件合併處理，蔡表明不打算認罪。

其餘同案被告中，除被告林啟明仍未有答辯意向，餘下5名被告則早前已表明不打算認罪。

案件排期至2021年2月22日開審，被告林觀良亦將於當日正式認罪，案件另於今年12月28日預審。

王志榮、黃英傑、林觀良、林啟明及鄧英斌，同被控於2019年7月21日在元朗站內參與暴動，及同日同地串謀有意圖傷害他人。鄧懷琛及吳偉南則被控於同年7月22日在‪元朗站J‬出口附近參與暴動及串謀有意圖傷害他人；鄧懷琛另被控於同日在‪元朗形點商場‬參與暴動及串謀有意圖傷害他人。

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記者：王仁昌