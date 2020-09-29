【居屋2020】房委會提醒居屋及白居二下周三截止申請

▲ （經濟日報資料圖片）

2020年新居屋於9月10日起接受申請，房委會今日(29日)提醒市民為期四周「居屋2020」及「白居二2020」，將於下周三(7日)晚上7時截止申請；又稱臨近截止申請日截止前數小時，會有較多申請人遞交網上申請，或致系統非常繁忙，呼籲網上申請者盡量避免臨近申請期截止時段遞交申請，以確保截止前成功於網上完成申請程序。

房委會提醒申請者於網上申請前，必須備妥所需資料，包括申請者本人及相關家庭成員身分證明文件、家庭每月總收入及總資產淨值，及有效信用卡，令網上申請和繳費更暢順；而填寫網上申請表時，亦務須使用合適申請綠表或白表，及細心選擇居屋或白居計劃類型，如屬家庭申請者亦，須填妥所有家庭成員資料才確認遞交。

發言人指，申請者網上確認遞交及付款後，便不能於網上更改申請資料；如發現填寫資料有錯誤，須於截止申請日期或以前，以書面或填妥指定的更改資料表格。

至於紙本申請方面，白表申請者、持綠表資格證明書人士及房協住戶須於申請截止前，將已填妥申請表連同所需文件，親身遞交或郵寄到樂富的房委會客戶服務中心；以郵寄方式遞交的申請則以郵戳日期為準。而房委會轄下公屋的住戶，則須於申請截止前，將已填妥的申請表送交所屬的屋邨辦事處。

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責任編輯：陳正怡