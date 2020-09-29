【飛機本地遊】香港快運推特色飛行體驗　1.5小時維港遊重拾坐飛機樂趣

▲ HK Express今日（29日）宣布，將於11月推出1.5小時飛機環港遊，讓旅客可從機艙俯瞰整個香港的迷人都市美景。

在新冠肺炎疫情下，全球航班幾陷停頓，相信不少旅行發燒友都已經想念起搭飛機的樂趣。在仍然未能外遊的情況下，HK Express（香港快運）今日（29日）宣布，將於11月推出1.5小時客機環港遊，讓旅客可從機艙俯瞰整個香港的迷人都市美景，重拾搭飛機的樂趣。

據HK Express指，這個全新的 #UOFlycation 1.5小時環港遊將於11月推出，同時會向每位旅客大派禮品包，內含多份來自HK Express各個航點城市的特色禮物。旅客在飛行途中可一邊欣賞香港的美麗景緻，一邊參與由HK Express準備的趣味遊戲，共度歡樂時刻，有關#UOFlycation的航班詳情如下：

#UOFlycation 航班時間 日期 航班編號 出發時間 抵達時間 2020 年 11 月 1 日，星期日 UO1800 下午 2 時 30 分 下午 4 時 2020 年 11 月 7 日，星期六 2020 年 11 月 8 日，星期日

HK Express將於稍後公布更多有關#UOFlycation的詳情。

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責任編輯：李迦善