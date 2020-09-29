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【飛機本地遊】香港快運推特色飛行體驗　1.5小時維港遊重拾坐飛機樂趣

精明消費 18:05 2020/09/29

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

HK Express今日（29日）宣布，將於11月推出1.5小時飛機環港遊，讓旅客可從機艙俯瞰整個香港的迷人都市美景。

在新冠肺炎疫情下，全球航班幾陷停頓，相信不少旅行發燒友都已經想念起搭飛機的樂趣。在仍然未能外遊的情況下，HK Express（香港快運）今日（29日）宣布，將於11月推出1.5小時客機環港遊，讓旅客可從機艙俯瞰整個香港的迷人都市美景，重拾搭飛機的樂趣。

HK Express指，這個全新的 #UOFlycation 1.5小時環港遊將於11月推出，同時會向每位旅客大派禮品包，內含多份來自HK Express各個航點城市的特色禮物。旅客在飛行途中可一邊欣賞香港的美麗景緻，一邊參與由HK Express準備的趣味遊戲，共度歡樂時刻，有關#UOFlycation的航班詳情如下：

#UOFlycation 航班時間
日期
航班編號
出發時間
抵達時間
2020111日，星期日
UO1800
下午230
下午4
2020117日，星期六
2020118日，星期日

HK Express將於稍後公布更多有關#UOFlycation的詳情。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李迦善

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