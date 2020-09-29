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【全城集氣】29周早產女嬰小秋彥成功排尿16ml　醫生准每餐飲奶1ml補充營養液

兒童健康 18:16 2020/09/29

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29周早產女嬰小秋彥連續四天成功排尿，並可以每餐飲1ml 奶及加營養液。

本港女嬰「小秋彥」29周在媽媽肚中提早剖腹出世，當時在母體內29周大的她因心臟衰竭，身體多處器官出現積水，醫生須緊急為其媽媽開刀誕嬰，搶救BB女。小秋彥出生後短短3周內經歷多個手術，情況一度不樂觀。近日小秋彥情況有好轉，媽媽今日（29日）再次傳來好消息，女兒連續四天成功排尿，並可以每餐飲1ml奶及加營養液。

懷胎29周緊急剖腹誕B

港媽Fanny因受颱風的影響產檢日期改至8月26日，當時懷胎29周，檢查時醫生發現胎兒的心臟衰竭，心跳轉慢，立刻進行緊急剖腹手術。BB女取名「小秋彥」，出生僅得1.18公斤，送到瑪麗深切治療部急救及做手術，情況一度不樂觀。

BB虛弱的身體在短短3星期經歷多個手術，情況曾急轉直下，醫生建議撤走部分機器讓她舒服一點，父母忍痛設下最後7日期限，但仍盼望奇蹟會降臨，開設了facebook專頁「未得歸家的小秋彥」，望借大眾的力量幫小秋彥集氣。

小秋彥可以飲1ml奶及開始加營養液。（「未得歸家的小秋彥」fb圖片）

連續四日成功排尿

小秋彥媽媽今日（29日）在facebook專頁「未得歸家的小秋彥」分享BB的最新進展，分享了好消息，指出女兒開始成功排尿及可以注入更多營養。媽媽以BB的第一身撰文道︰

我連續四日屙到尿仔（雖然不多），醫生都獎我每餐飲返1ml奶，仲有開始加返營養液。醫生沒有說是奬勵，但我這樣想比較開心。

可飲奶及營養液

小秋彥現時身體仍然有水腫，父母都有擔心，可是女兒已很久沒有吸收水份及營養，有感可飲奶及營養液已算不錯。以BB的第一身撰文︰

爸爸媽媽見到我大隻咗（腫多咗）都有擔心㗎，但我已經好耐無水份、營養吸收過，對我傷口復原、身體發展都唔理想，無辦法啦，繼續觀望情況。

父母希望女兒一天比一天進步，表示不知女兒明天排尿仔情況，連續4天成功排到3ml、9ml、 6ml及16ml。並希望大眾繼續俾心機幫小秋彥祈禱念經，她讓她「快啲屙多啲殊殊，又可以飲到奶啦」。

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責任編輯︰顏紫燕

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