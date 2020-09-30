【育兒心得】父母常說「不」易激起兒童反叛心　專家：耐心聆聽勿截停孩子說話【內附7個正向育兒技巧】

▲ 臨床心理學家黃詠詩指出，家長若以正向語言管教子女，能為孩子帶來健康的心理發展。

臨床心理學家黃詠詩（Karen）最近推出新書《不動氣也可教出好孩子》，分享溝通之道，鼓勵家長要留意身教和言行，會深印小朋友腦袋，因家長常說正面的說話和思維方式，以及對情緒的處理，有助子女日後面對困難，建立內在的信心，影響深遠。

▲ 父母習慣常向小朋友說正向的話，可以提升小朋友對自己的能力感。(湯炳強攝)

技巧1：運用正向用語

她指出，父母的說話與認同，會成了孩子心中的內在聲音（inner voice）。當孩子長大後，遇到困難與不安時，心中的說話（self-talk）可以是正面的，也可以是負面的。

父母的說話對孩子的心理健康有直接影響，正向用語能帶來健康的心理發展，負面的說話會令孩子的內在聲音變得負面。正面的內在聲音，會幫助孩子日後克服困難，負面的內在聲音令孩子退縮，便會變得畏懼。

她解釋，其實孩子年幼時，即使還未學會說話，但每學到新事物、發現玩具的玩法，他們第一時間就會看着父母，再看看手上的新玩意微笑。這個就是最原始想與父母分享、以及渴望得到父母認同的心。

這顆心是不會因孩子長大而改變。 有些人到長大成人，還是會因為得不到父母的認同而感到遺憾，因此，即使我們在生活上因孩子不聽話而生氣了，也要想一想，你希望孩子在遇到困難時，他的內在聲音會說甚麼？

▲ 當小朋友仍是BB時，家長對他們每講一句話、或行一步路，只會有無限欣喜。(湯炳強攝)

技巧2：按成長階段給予描述性讚賞

既然批評及否定的孩子，會帶來的深遠影響，遠超家長想像。家長如何開始學習「說好話」？她強調，家長要學習如何有效讚賞小朋友，包括要簡明及有描述性去讚美。

其實讚賞是良藥，也可以照顧到父母情緒，因欣賞小朋友愈多，可以讓大人遇到管教困難時，想起孩子各項優點，減低因孩子「不良行為」出現時，產生壞情緒的情況。

▲ 描述性的讚賞，是詳細描述孩子做得對的行為的過程和反映到他的那些特質。(湯炳強攝)

然而讚賞技巧需要學習，及不斷提升，包括讚孩子時，大人不要心不在焉、說話太過概括等，尤其當孩子到了大約4歲後，若繼續用太概括的說法去讚小朋友，例如︰「你真係乖啦！」他們未必接收到讚美。

要按子女成長階段，留意其好行為，轉化為使用描述性的讚賞，去描述孩子做得對的行為的過程和特質，例如讚賞他們畫畫很用心、學習體操時很努力，孩子便更感受到父母的欣賞與認同。

技巧3：常說「不要做」或有反效果

另外，父母的說話，對孩子來說有引導式提示效果，其中一個有趣的生活現象，就是我們常常提示孩子不要做某一些事情（例如叫孩子不要開雪櫃），他們反而立即再做一次，在我們說「不要做」的時候，反而提醒了孩子做該行為。

這原理其實反之亦然，我們在讚賞中提示了孩子好行為，孩子也會更大機會在被提示下而做出相應行為，這是為甚麼在兒童心理學中，我們強調多向孩子說你想看到的正面行為，而不是只着眼於對不理想行為說「不」的原因，而這個也是使描述性讚賞更有效的原因之一。

技巧4：每天訂定情緒對話時段

書中詳列不同的親子溝通技巧，但她強調技巧的核心是父母心中有愛，視子女為有血有肉的人，並且敏銳其情感需要。

孩子全是敏感而需要愛的，親情如油箱理應天天要入油。每天保持10分鐘的情緒對話時段，是生活中的必需。

▲ 預備一本親子日記，一頁是父母寫、一頁是小朋友，也是很美麗的溝通方法。(本報資料圖)

溝通可以有很多方法，她謂最重要是親子間建立共識，大人也可以跟子女商量，找出小朋友最喜歡的交流方式。

若家長及早建立與孩子天天談情緒的習慣，足以幫助他們抒發情緒，及長遠幫到他們的社交發展、人際關係、情緒健康和學習表現。

有些小朋友可能不愛用說話表達心情，她建議家長可以預備一本親子日記，一頁是父母寫、一頁是小朋友。父母可以寫當天返工的心情，可以好簡單的寫︰今天好攰！不必廻避讓小朋友見到自己的壓力；另外，也可以嘗試讓小朋友把心情圖案放進日曆中，讓大人了解他的心情狀況；再者，也可以用一個信箱中，讓彼此把心情當信寄出去，等對方回應自己。

▲ 家長可以讓小朋友把代表不同的心情圖案，貼進日曆中，跟自己交流。(本報資料圖)

技巧6：減少過度期望

近年她遇到不少合乎父母期望的「好孩子」，因情緒出現問題，來找尋醫治，他們當中包括中學生及高小孩子。她謂好孩子們是乖巧、努力讀書，並感到已盡了自己為人子女責任，部分好孩子面對的心結，是其他兄弟姐妹沒他盡責，卻因較易引起父母的留意，而獲關顧，他自覺自己已做得很好，卻面對愈來愈苛刻的要求，心中委屈。

我想告訴父母們，不要以為只有看來表面麻煩多多的孩子，才需要照顧其心靈；乖孩子也有他們的需要，不要誤解孩子事事皆能，能力很強，便可以無限地要求他們，要留意他們可能已累積了不少心結，若不注意，最終會很難解開，演變成難以收拾。但最終問題，是一開始親子間沒好好溝通及互動。

技巧7：不要截停孩子說話

有人說，聆聽是最基本的尊重，Karen謂聆聽確是最好的親子「傾談」方式，當父母肯耐心聆聽小朋友，已是一份尊重。而當中父母要掌握幾個心態，包括不要太早下判詞、不要急於加入自己的意見及不要截停小朋友。因為當孩子每次與父母談自己的想法與感受時，很快便被大人截停，久而久之他們就不願意和父母再談心事。

▲ 父母千萬不要忽略，表現優秀的好孩子的心靈需要。(本報資料圖)

記者：胡麗珊