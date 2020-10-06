【女王玩物】6款OL腕錶之選最平不用2萬元 舒淇都愛戴的Bvlgari鑽石錶

▲ 東方錶行推介6款OL腕錶之選。

以往腕錶都以男裝作主導，近年不少品牌推出新女性腕錶系列，一眾靚太不論上班或日常佩戴，都顯得高貴大方。東方錶行大中華區市場推廣部高級經理Anthony為大家推介6款適合女士，剛柔並重的Smart Casual腕錶經典之選，入門錶款不用2萬元就能入手！

Anthony表示，今年沒有特別流行哪種款式，設計百花齊放，女士可因應自己需要，按不同材質、錶面尺寸及物料挑選。

Anthony解釋，女性一般會帶31mm至40mm尺寸的錶面。他建議上班或約會時可選擇皮錶帶。

以下為Anthony 6款心水推介：

第1款：Rolex Oyster Perpetual（$51,700）

▲ Rolex Oyster Perpetual有多款顏色可供選擇。

這款錶於9月新推出，十分受市場歡迎，錶面有28、31、34、36、41mm五種尺寸，更有7至8隻顏色。勞力士今次推出多款跳脫顏色，如糖果粉紅色、 綠松石藍色、黃色、珊瑚紅色和墨綠色等，女士可因應皮膚顏色或者平日會穿著的服裝作選擇。

第2款：Zenith星空女錶（$68,400）

▲ 除了原本的鋼錶帶，亦附上其他3條錶帶，一隻錶有4種帶法。

這款Zenith星空女裝錶面採用漸變藍色效果，並鑲嵌11顆鑽石。腕錶本身使用鋼帶，但同時附上藍、黑、白3種顏色錶帶，一隻錶有4種戴法，配合不同穿搭。

錶背有個按鈕，容易將整條錶帶除走，方便女生在家自己更換。

第3款：Bvlgari Lvcea （$69,900）

▲ 舒淇同款。

Bvlgari是一家以珠寶、手錶、香水、配飾和皮具聞名的意大利奢侈品牌。其中Lvcea系列更推出腕錶，就連舒淇都有同款！

這款腕錶用上玫瑰金錶圈，以12粒寶石取代數字，綠色錶帶配上紅色寶石配搭帶出高貴的感覺。

Anthony認為亞洲人膚色偏白，襯上綠色及玫瑰金的亦腕錶不錯。

第4款：Franck Muller（$73,000）

▲ 酒桶型錶面夠易認。

Franck Muller最出名是其酒桶型錶面，外觀非常易認，一戴上手已經很搶眼。

白色鱷魚皮帶配上渡金色酒桶型錶面，加上跳脫的字型，感覺特別。

至於入門錶款方面，Anthony就推介以下2款：

第5款：Breitling Navitimer Automatic 35自動航空腕錶（$36,800）

▲ 推出35mmc錶面後，女士不用再「男錶女帶」。

Breitling一向主打男裝航空及飛行系列，女士戴會有過大感覺。今年全新推出女裝35mm系列，錶框、指針保留飛行元素，但錶面就採用貝母，配上一圈寶石。

第6款：Nomos（$19,000）

▲ 方形設計夠特別。

這個德國品牌屬於較為「文青」的選擇，不但正方形錶面比較少見，蝦橙色的錶面配上玫瑰金的針亦帶有清新感覺。

乾毛巾印走錶帶汗水

到底不同材質的手錶應該如何保養？Anthony指出，不論是皮革還是鋼材，都可以用乾毛巾印走錶帶上的汗水。鋼錶帶有很多細小的窿窿隙隙，可用牙縫刷輕輕清潔，將縫接內的污垢清除。

此外，保存的濕度也非常重要。Anthony建議大家將錶保存在50%的濕度環境，並定期去維修中心、錶舖、零售店作定期保養或檢查。

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責任編輯︰徐穎彤