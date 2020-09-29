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【竹內結子逝世】孫藝珍主演韓國版《藉著雨點說愛你》　哀悼竹內結子：希望她能夠安息

娛樂 18:32 2020/09/29

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韓國版《藉著雨點說愛你》。

日本女星竹內結子前日自殺離世，終年40歲。竹內結子主演的代表作電影《藉著雨點說愛你》，曾翻拍成韓國版，該被由人氣女星孫藝珍及男神蘇志燮主演。

據日本媒體報道，孫藝珍前日舉行網上見面會，當與日本fans互動時，對竹內結子表示感哀傷，表示這是令人十分傷心的消息：「之前我有份演出《藉著雨點說愛你》改編而成的韓國電影，對於竹內結子的死訊感到很遺憾，相信fans也一定會很心痛，希望她能夠安息。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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