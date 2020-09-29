【竹內結子逝世】孫藝珍主演韓國版《藉著雨點說愛你》 哀悼竹內結子：希望她能夠安息 娛樂 18:32 2020/09/29 分享： 熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮 ▲ 韓國版《藉著雨點說愛你》。 日本女星竹內結子前日自殺離世，終年40歲。竹內結子主演的代表作電影《藉著雨點說愛你》，曾翻拍成韓國版，該被由人氣女星孫藝珍及男神蘇志燮主演。 據日本媒體報道，孫藝珍前日舉行網上見面會，當與日本fans互動時，對竹內結子表示感哀傷，表示這是令人十分傷心的消息：「之前我有份演出《藉著雨點說愛你》改編而成的韓國電影，對於竹內結子的死訊感到很遺憾，相信fans也一定會很心痛，希望她能夠安息。」 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 竹內結子三浦春馬遺作10月1日香港上優先場 《信用欺詐師JP : 公主篇》導演：今集多點感性【有片】 今日 10:51 竹內結子三浦春馬遺作10月1日香港上優先場 《信用欺詐師JP : 公主篇》導演：今集多點感性【有片】 【竹內結子逝世】去年結束愛情長跑再婚 今年初再為人母次子僅8個月大 10:49 2020/09/27 【竹內結子逝世】去年結束愛情長跑再婚 今年初再為人母次子僅8個月大 【產後抑鬱】竹內結子疑自殺亡遺8個月大稚子 醫生拆解產後抑鬱一文睇8大症狀 13:53 2020/09/27 【產後抑鬱】竹內結子疑自殺亡遺8個月大稚子 醫生拆解產後抑鬱一文睇8大症狀 【竹內結子逝世】最後訪問談「女人40」要珍惜人生 竹內結子疑產後抑鬱呻育兒壓力大 13:20 2020/09/28 【竹內結子逝世】最後訪問談「女人40」要珍惜人生 竹內結子疑產後抑鬱呻育兒壓力大 【產後抑鬱】竹內結子疑產後抑鬱輕生 台女星過來人自曝經歷：慢慢被推向黑洞 今日 15:56 【產後抑鬱】竹內結子疑產後抑鬱輕生 台女星過來人自曝經歷：慢慢被推向黑洞 孫藝珍 電影 南韓 日本 演員