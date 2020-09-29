【男拔天才】12歲資優生參加國際數學奧林匹克賽　男拔中一生成史上第2位年輕銀牌得主

▲ 12歲拔萃男書院中一生徐子豐，成為史上國際數學奧林匹克賽第二年輕的銀牌得主。

本港6名學生近日代表香港參加第61屆國際數學奧林匹克賽，成績優異奪得3面銀牌和3面銅牌，當中年紀最輕的12歲拔萃男書院中一生徐子豐尤為觸目，在6人當中年紀最輕，贏得銀牌的他成為史上第二年輕的銀牌得主。子豐是資優生IQ測試平均表現達144，去年入選國際奧數港隊成唯一小學成員，1年後創出驕人成績。

正值疫情，原訂7月在俄羅斯聖彼得堡舉行的第61屆國際數學奧林匹克賽，改期至日前在網上舉行，賽事共有來自105個國家或地區616位學生參與。本港派出6名學生於9月18至28日參賽，奪得3面銀牌和3面銅牌，成績優異。其中剛入讀拔萃男書院、中一生徐子豐贏得銀牌，成史上第二年輕的銀牌得主。

▲ 第61屆國際數學奧林匹克，徐子豐（拔萃男書院）、梁譽曦（拔萃男書院）及游証恩（英華書院）分別奪得銀牌，而銅牌得主分別是朱卓熹（聖保羅男女中學）、賴煒諾（聖保羅男女中學）及Sheremeta Daniel Weili（Hong Kong International School）。（教育局圖片）

奧數香港隊唯一小學成員

徐子豐在小學6年級時曾接受TOPick訪問，他當時是國際奧數香港隊的後備隊員，並是唯一的小學成員；其數學天資很早萌芽，徐爸爸（Tom）謂子豐兩歲時，已愛把英文字母倒背，並說出任何一個字母的次序，同時對數字很敏感，故他不斷物色數學比賽，發揮兒子潛能和興趣。

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子豐小三時仍未足10歲，已加入資優學苑成為暫取學員 (10歲以上的資優生才能成為正式學員)，獲羅家豪博士推薦參加學苑的國際奧數培訓課程（IMO training）及國際奧數香港隊的選拔賽，破格成為班內唯一小學生。

3歲前懂加減乘法

徐爸爸也是數學愛好者，他謂因子豐在數學上超前同齡兒童很多，2歲時能倒序讀出英文字母，隨便抽出英文字母，他能告知是第幾個；3歲前子豐可能看到家裏貼着的乘數教學海報，自學掌握加減乘法；到大概4歲，他會寫一些多位加法讓自己消磨時間，也喜歡寫一些數字謎考我們。

讀幼稚園時，他已可坐定定花數個小時去看數學書。初小時他喜歡幾何和數論（Number Theory），曾想閱讀一本數論英文書自學，但認到的詞彙不多，故我需要逐字逐句去陪他理解。

由於對數學有熱忱，故Tom早年不斷尋找適合的課程和比賽，讓子豐拓闊眼界，並會報高幾年的賽事。他笑謂現在子豐的奧數領域已愈學愈深，他和哥哥已沒能力教他。

他小二時參加中大劉智軒博士教授的小四至小六程度課程，至今仍定期到他家中，跟其他中學生參與奧數的探索，並沒有感到壓力，相信是興趣推動小朋友自我挑戰。

IQ測試平均達144

7歲時的子豐做過IQ測試，平均表現達144。爸爸卻認為數字不能代表甚麼，只提供自己參考，最重要是因材施教。談到教養資優兒，兩夫婦強調大原則是愛和陪伴。

我們最着重親子時間，一下班便陪伴兒子，平時由媽咪負責伴讀故事、我負責玩，到今天我們仍會攬攬錫錫，無論資優不資優，陪伴都是最重要的一環。

子豐曾在小四小五時參與兩屆奧數香港隊的選拔賽，比賽需要3小時內解答20題奧數題，其中已包括小學未教到的幾何、組合、代數和數論題型，Tom謂兒子習慣在家冷靜思考，但因他也感到奧數題非常複雜，有時令他也驚訝兒子能應付。

他參與資優學苑的比賽，對手都是高中尖子，有導師說過：拿零分很正常，所以子豐不會對測考失手感到失落，他對成績也不太在意。

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責任編輯︰王明芳