8零售商涉出售附虛假產地標示及重量失實水果　海關拘5女1男

▲ 一間水果零售店售賣的懷疑附有虛假產地說明提子。(資料圖片)

中秋節臨近，香港海關於今(29日)表示，本月初展開全港水果及節日玩具零售店鋪巡查試購行動，行動已進行約3星期，目前為止發8間水果零售店供應懷疑附有虛假產地標示及失實重量的水果；另有2間零售店鋪出售懷疑不安全玩具。



於水果方面，海關發現五間位於土瓜灣、沙田、旺角及北角的水果零售店供應懷疑附有虛假產地標示的澳洲波子提的袋裝提子，包裝袋上卻附有「Product of USA」或「Produce of USA」字樣。海關於涉案5間零售店共檢獲約31公斤涉案提子，售價約為2,200元。行動中，海關拘捕5女1男，年齡介乎38至71歲，現正保釋候查；上述所有案件仍在調查中。



此外，海關亦發現3間位於香港仔、西營盤和葵涌的水果零售店，以口述誇大貨品重量，涉嫌違反《度量衡條例》。根據政府化驗所的檢驗報告，該3間水果零售店出售的提子的實際重量，少於宣稱重量約百分之3至6不等。海關於涉案零售店共試購約7磅涉案水果，售價約為160元。

▲ 一款未附有識別標記及雙語警告標籤的螢光棒，涉嫌違反《玩具及兒童產品安全條例》及其附屬法例《玩具及兒童產品安全（附加安全標準或規定）規例》。(資料圖片)





於玩具方面，海關發現2間位於荃灣的零售店鋪出售兩款並未附有識別標記及雙語警告標籤的螢光棒，涉嫌違反《玩具及兒童產品安全條例》及其附屬法例《玩具及兒童產品安全（附加安全標準或規定）規例》。海關於兩間零售店檢取兩款共30件涉嫌違例的螢光棒，零售價約為430元。

▲ 其中一款未附有識別標記及雙語警告標籤的螢光棒，涉嫌違反《玩具及兒童產品安全條例》及其附屬法例《玩具及兒童產品安全（附加安全標準或規定）規例》。(資料圖片)





海關呼籲消費者，於購買商品時應光顧信譽良好的商戶，除留意店員解說外，亦應小心檢視產品說明，並且保留交易單據。海關亦提醒商戶切勿趁機混水摸魚，以誤導性手法銷售商品或售賣附有虛假產地說明的物品。海關如發現有商戶作出任何涉嫌違反《商品說明條例》的活動，會立即採取執法行動，有足夠證據會作出檢控。



海關提醒市民購物時應注意以下事項，在秤量之前，注意量重器具的指標或讀數是否清零，以及秤盤上是否沒有盛載其他東西；商戶量重器具的指標或讀數須面向顧客，顧客亦需留意商販秤量時的動作及過程；如有需要，索取及保留單據以便日後作跟進；以及利用公磅查核所購物品的重量。

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責任編輯：洪芷晴