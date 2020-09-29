【竹內結子逝世】死前1小時空白時間成謎團 　遺體送抵殯儀館丈夫大受打擊

▲ 竹內結子死前一小時空間時間惹討論。

日本女星竹內結子於上周日 （9月27日）家中離世，終年40歲，事件震驚演藝界。現時日本方面暫相信竹內結子死於自殺可能極很大，而日本傳媒對竹內結子「死前1小時」的空白時間，是否跟其離世有直接關係，惹起熱議。

竹內結子被發現於上周日於家中的寢室衣帽間上吊身亡，現時其正式死因尚待調查，但警方相信自殺的可能性甚高。

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▲ 竹內結子離世震撼日本演藝界。

空白1小時謎團

據日本《東京體育報》報道，竹內結子過世當晚，如常與丈夫中林大樹、兒子在家吃晚飯之後她獨自回房，之後丈夫發現她在寢室衣帽間上吊身亡。

由竹內結子吃完晚飯到被發現身亡，當中有1小時的空白時間，這段期間竹內結子因何走上自殺之路，成為謎團。

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報道指，竹內結子跟中林大樹婚後，同住於東京高級社區「廣尾花園之森」，該處是屬於樓中樓的構造，中林大樹向警方表示，當晚竹內結子吃完晚飯後，獨自上2樓寢室，過了10分鐘後仍沒下樓，他以為太太只是疲累在房內睡著，故不以為意。

直至後來中林大樹和兒子上樓睡覺，在房間未看到太太，始覺事有蹊蹺，最後竟在衣櫃裡發現太太上吊，至凌晨2點他才報謷求助。

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▲ 此次活動成為竹內結子最後一次的公開露面。

媒體聚焦在竹內結子吃完飯後上樓，至被發現屍體為止的「1小時空白時間」，雖然丈夫判斷她當時應該睡著，但不少人推測是否還有其他未被公開的真相，但當中謎團要待警方調查才能釐清。

據日本媒體報導，竹內結子的遺體目前暫放在東京都內的殯儀館，而丈夫中林大樹、兒子以及家屬，因受到相當大的衝擊，至今仍無法接受警方的相關調查。

有指竹內結子家人希望低調地舉行告別式，僅由家人出席參加，日期尚待公布。