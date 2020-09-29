【告別失眠】失眠眼光光等天光太困擾　營養師推薦臨睡吃一款蔬果助入眠

▲ 台灣營養師劉怡里近日分享指，原來只要在睡前兩小時吃2顆被稱為「好眠蔬果」的番茄，便能夠提升睡眠品質。

眼光光失眠等天光相信不少人都經歷過，萬一翌日還要上班的話，失眠絕對是令人絕望。台灣營養師劉怡里近日分享指，原來只要在睡前兩小時吃2顆被稱為「好眠蔬果」的番茄，便能夠提升睡眠品質，而且同時還兼具養顏美容、瘦身的效果。

「GABA胺基酸」有助入眠

據台灣營養師劉怡里近日在電視節目《醫次搞定》分享指，台北醫學大學早前曾進行實測，發現番茄中的成分「GABA胺基酸」有助調節自律神經，幫助減壓、有助一夜好眠到天亮。

研究找來36名女性進行8周試驗，結果發現睡前2小時攝取2顆共重250公克的番茄。試驗中的女性體重雖無明顯變化，但尿液中的褪黑激素濃度，竟高出其他人10倍，睡眠品質也有所提升。

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營養師建議以生番茄入饌或食用

劉怡里解釋指，由於番茄中的「GABA胺基酸」遇高溫易被破壞，因此若想要改善睡眠，她建議還是食用生番茄，可涼拌沙拉，或打成蔬果汁享用，以利保留最多的褪黑激素，對於容易失眠的人士可嘗試2個月測試效果。若想抗氧化、預防癌症，則可將番茄加油入菜，有助於β-胡蘿蔔素吸收率增加。

此外，食用番茄本身亦有瘦身的效果。劉怡里指，由於番茄屬於蔬菜，熱量極低，一顆僅25大卡。過去她曾接觸過一名OL就是靠著每天下午食用2顆番茄，增加飽足感，以替代高油、高熱量的零食，一路從夏天吃到冬天，偶爾搭配豆漿、優格增加變化性，在半年就減去6公斤。因此番茄本身含有膳食纖維、增加飽足感，其中的營養素也讓她擁有光亮肌膚。

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責任編輯:羅嘉欣