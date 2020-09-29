  • 27°C
香港時間 : 2020929日 (週二) 22:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港迪士尼重開】樂園10月1日起恢復室內劇場表演　包括「獅子王慶典」「米奇魔法書房」

社會 20:22 2020/09/29

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

香港迪士尼樂園10月1日起恢復室內劇場表演。（經濟日報資料圖片）

香港迪士尼樂園上周五（25日）重開，惟因應政府防疫規例，室內劇場表演需要暫停。港府宣佈將於本周四（10月1日）起放寬室內場地現場表演限制，樂園指，「獅子王慶典」及「米奇魔法書房」可恢復現場演出，觀眾需要遵守園內防疫措施及指示。

香港迪士尼樂園重開推3大優惠，港人享「三人遊二人價」入場優惠，詳情即看：【下一頁】

    點擊圖片放大
    +6
    +5

受新冠肺炎疫情影響，香港迪士尼樂園先後兩度關園，今年1月26起因疫情嚴峻已休業逾5個月，於6月18日重開，但恢復營運不足1個月後，因本港出現第三波疫情而於7月15日再次閉園，至9月25日恢復營運。

樂園重開後，受市民要預先預約入園，並遵守園區防疫規例，包括探熱、戴口罩等，但市民入園可一睹將於年底前正式開幕的新城堡的全貌。

樂園城堡於2018年開始進行翻新工程，料年底前開幕，新城堡將改名為「奇妙夢想城堡」， 現正進行部分射燈測試，而城堡每個塔尖均代表一名迪士尼公主或女英雄。

昂坪纜車在10月1日至4日提早開放，並設港人限時門票8折優惠，詳情即看：【下一頁】

海洋公園10月起推園內行山做瑜珈體驗，港人380元包門票+1項活動+電子現金劵，詳情即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩

 

相關文章

【驚安の殿堂】中環DONKI佔地1.78萬呎10月15日開幕　24小時營業推獨家便當
今日 12:42
【驚安の殿堂】中環DONKI佔地1.78萬呎10月15日開幕　24小時營業推獨家便當
【新冠肺炎】今日新增4宗確診全屬輸入個案　消息指元朗護老院院友今初步確診
今日 14:04
【新冠肺炎】今日新增4宗確診全屬輸入個案　消息指元朗護老院院友今初步確診
【流感疫苗】流感+新冠肺炎播毒力增2.5倍　專家：應全民接種流感疫苗【附免費接種疫苗診所名單】
今日 12:25
【流感疫苗】流感+新冠肺炎播毒力增2.5倍　專家：應全民接種流感疫苗【附免費接種疫苗診所名單】
迪士尼樂園 表演

最高瀏覽

【搶米戰】洗米嫂懶理Mandy復出　Heidi攬大女合照宣示主權
18:22 2020/09/28
【搶米戰】洗米嫂懶理Mandy復出　Heidi攬大女合照宣示主權
【超市大搜查】基因改造水果或含致癌風險　專家拆解食安風險教從標籤揀甜橙
16:49 2020/09/28
【超市大搜查】基因改造水果或含致癌風險　專家拆解食安風險教從標籤揀甜橙
中大癌症篩查揪出逾60名患者　名額剩6千多個免費參加 【附登記方法】
16:24 2020/09/28
中大癌症篩查揪出逾60名患者　名額剩6千多個免費參加 【附登記方法】