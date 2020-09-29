【香港迪士尼重開】樂園10月1日起恢復室內劇場表演　包括「獅子王慶典」「米奇魔法書房」

▲ 香港迪士尼樂園10月1日起恢復室內劇場表演。（經濟日報資料圖片）

香港迪士尼樂園上周五（25日）重開，惟因應政府防疫規例，室內劇場表演需要暫停。港府宣佈將於本周四（10月1日）起放寬室內場地現場表演限制，樂園指，「獅子王慶典」及「米奇魔法書房」可恢復現場演出，觀眾需要遵守園內防疫措施及指示。

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受新冠肺炎疫情影響，香港迪士尼樂園先後兩度關園，今年1月26起因疫情嚴峻已休業逾5個月，於6月18日重開，但恢復營運不足1個月後，因本港出現第三波疫情而於7月15日再次閉園，至9月25日恢復營運。

樂園重開後，受市民要預先預約入園，並遵守園區防疫規例，包括探熱、戴口罩等，但市民入園可一睹將於年底前正式開幕的新城堡的全貌。

樂園城堡於2018年開始進行翻新工程，料年底前開幕，新城堡將改名為「奇妙夢想城堡」， 現正進行部分射燈測試，而城堡每個塔尖均代表一名迪士尼公主或女英雄。

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記者：陳曉瑩