陳浩濂︰港府重視發展金融科技及創科　冀與業界保持緊密溝通

▲ 財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，特區政府十分重視發展金融科技及創科。（陳浩濂提供）

財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，特區政府十分重視發展金融科技及創科，除了提供政策支持，亦與業界保持緊密溝通。

陳浩濂今（29日）與十數間於科學園落戶的金融科技及創科公司，進行視像交流會議，就不同範疇議題進行討論，包括香港作為國際金融中心的定位，國際地緣政治對香港的影響，本地初創生態圈的發展等議題。

香港是亞洲領先的國際金融中心，在上市集資、資產及財富管理、保險密度等方面均於區內名列前茅，陳浩濂認為，金融科技公司在香港可接觸到大量不同的潛在客戶、業務夥伴及投資者，以發展其業務，令香港成為金融科技公司落戶的理想地方。

人才對金融科技發展十分重要，陳浩濂指出，財經事務及庫務局今年自7月2日透過數碼港開放申請「抗疫基金金融科技人才計劃」（FAST），至今已獲超過500間金融科技公司提交申請。申請獲批的公司涵蓋不同業務範疇，包括資產管理、保險科技以及支付方案等金融科技方案，獲批公司的新增職位包含入門級別至中層職級，除軟件工程師、金融科技開發員等技術人員外，也包括客戶成長經理等與業務發展相關的職位。

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責任編輯︰尹櫻霖