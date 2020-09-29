【新冠肺炎】食環署房委會公開招標非接觸式付款　10月中旬起可申請資助

▲ 政府早前指，會考慮一筆過資助食環署轄下街市引入非接觸式付款。食環署及房委會今日（29日）就相關計劃，邀請非接觸式付款服務提供者，表明意向及提交服務計劃資料。(經濟日報資料圖片)

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，當中涉及街市確診個案。政府早前指，會考慮一筆過資助食環署轄下街市引入非接觸式付款。食環署及房委會今日（29日）就相關計劃，邀請非接觸式付款服務提供者，表明意向及提交服務計劃資料。



當局指，政府計劃向食環署／房委會轄下街市（包括熟食亭／市場）的檔位租戶提供每檔劃一5,000元的一次性資助。資助可用於支付有關為街市顧客提供最少一種非接觸式付款方式的初期安裝費用及服務和其他收費，而有關非接觸式付款方式須經由香港金融管理局監管的持牌銀行或儲值支付工具持牌人，或扣帳／信用卡計劃處理。

而為了向街市檔位租戶提供更多服務計劃的資料，相關公司可於今年10月5日下午5時前交回回條，並於2020年10月9日下午5時前把填妥的服務計劃表格以郵寄或電郵方式提交至食環署。食環署屆時會把收到的服務計劃資料整合成資料集，供食環署／房委會街市的檔位租戶作參考。



食環署和房委會預計資助計劃的公開申請將於2020年10月中旬展開，詳情將於稍後公布，食環署和房委會將分別通知其轄下街市的檔位租戶有關處理申請的安排。

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責任編輯：洪芷晴