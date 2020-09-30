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【防疫措施】專家稱本地感染風險較內地、澳門大　應待本地不明個案清零14天才討論放寬通關

社會 00:00 2020/09/30

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梁子超表示，應觀察粵、港、澳於國慶及中秋4天長假，及再多一周的疫情發展，才討論放寬三地的通關安排（資料圖片）

本港疫情未止，過去一周仍有源頭不明個案，反觀內地、澳門已長時間沒有出現當地感染個案。特首林鄭月娥昨指，將研究容許居於內地及澳門的港人，若持有效陰性病毒檢測證明，返港時可豁免強制檢疫14日；有專家認為，本港感染風險較內地及澳門大，有關放寬應待本地源頭不明個案清零14天討論。

【防疫措施】港府研容許居內地及澳門港人抵港免14天檢疫　須持有效病毒檢測陰性證明

呼吸系統專科醫生梁子超表示，應觀察粵、港、澳於國慶及中秋4天長假，及再多一周的疫情發展，才討論放寬三地的通關安排，而內地若有個別省市出現當地個案，亦應避免放寬居該省市的港人來港。他又提到，現時本港檢測費用昂貴，希望港府應與內地、澳門商討，能讓相關抵港港人於回程時，返回當地後才作檢測，以減輕經濟負擔。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則表示，本港疫情未止，「但內地、澳門已經很久沒有當地感染個案」，相信當地疫情已受控，容許居當地港人來港免檢疫，並不會為本地帶來附加感染風險，相反，需待本地源頭不明個案需清零14天，內地及澳門才會考慮放寬與本港通關安排。

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記者：鄧凱文

 

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