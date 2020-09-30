【善心滿載】「黑豹」自願減薪補貼女拍檔保待遇公平　女星大讚：他的風度令人難以置信

▲ 「黑豹」Chadwick Boseman曾自願減薪補貼同劇拍檔片酬。

「黑豹」查特域克保斯曼Chadwick Boseman在今年8月底因大腸癌離世，終年43歲。他生前在圈中人緣極佳，而且有做過不少善舉，很多人都對他讚不絕口。

當中曾與Chadwick Boseman在電影《曼克頓封暴》（21 Bridges）合作的女演員絲安娜美娜（Sienna Miller）近日接受訪問就透露，當年受「黑豹」賞識，他為邀自己拍攝竟自願補貼片酬，非常有風度。

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▲ 「黑豹」Chadwick Boseman獲曾合作的女演員大讚有風度。（《曼克頓封暴》劇照）

自減片酬補貼女演員

為紀念Chadwick Boseman ，英國電影雜誌《Empire》以查特域克保斯曼為封面人物，回顧他生前參演的作品外，並訪問曾與他合作的台前幕後人員。

當中曾與「黑豹」合作的女星Sienna Miller在2019年與Chadwick Boseman合作電影《曼克頓封暴》，當時她的女兒正好剛要上學，她猶豫工作與家庭的時間分配，希望取得平衡，以及想片酬有所提高。

不過，片商未有同意Sienna Miller提高片酬的要求，但「黑豹」非常賞識她，希望她可演出該片，故此自願把自己的薪酬減少以補貼她的片酬，希望她可得到公平的待遇，令Sienna Miller喜出望外，非常感動：「他有風度得令人難以置信」

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▲ 女星Sienna Miller分享與「黑豹」的合作經歷。（《曼克頓封暴》劇照）

她表示：「這是我聽過最不可思議又慷慨的事，他指這是我應得的。他一直很積極地讓我加入劇組，而他親切的態度亦令我感到獲得尊重。」

她亦謂「黑豹」的風度得令人難以置信。之後，她與其他男演員朋友分享經歷時，都令他們陷入深思。

▲ 「黑豹」Chadwick Boseman一生追求種族平等。

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患癌後仍做善事

Chadwick Boseman生於中產家庭，24歲大學畢業後一直任小角色與戲劇導師，至2013年37歲時演非裔棒球手才成名，可是2年後他卻患上大腸癌，在患病之後才晉身世界級明星之列。

但他仍然非常敬業樂業，為拍攝黑豹一角穿上緊身的戲服，及保持健美的身材，對患癌的他可說是一大挑戰。

▲ 「黑豹」Chadwick Boseman生前積極做善事。（Instagram圖片）

而他卻沒有怠慢，因為他最想努力爭取的不是金錢，而是在美國為不同膚色的人爭取平等，證明任何人也可以成為地球的英雄。

此外，Chadwick Boseman亦很有善心，他曾親自回覆小影迷的來信，成為網民一時佳話，認為他是一個心地善良的人。而且，他亦曾到美國的兒童研究醫院探望病童，全程笑容滿面為孩子打氣，並逐一與他們拍照留念，更為小朋友一起慶祝生日，善心爆棚。