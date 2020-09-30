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【金牌經理人】容祖兒出道21年跟Mani同度風雨　霍汶希見証Joey由新人變5億天后

娛樂 11:02 2020/09/30

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

容祖兒出道21年。

昨日（9月29日）是樂壇天后Joey容祖兒出道21年的紀念日，金牌經理人Mani霍汶希在個人社交媒體分享和Joey容祖兒的合照，並感性寫下21年來Joey容祖兒成為天后的感受。

昨晚Mani在IG分享多張和祖兒的合照，並配文：「容祖祖，時間真的過得太快，不知不覺已陪伴你二十一個年頭。」

【投資有道】容祖兒手持12個物業總值4億　Joey從木屋區搬到淺水灣豪宅

Mani和祖兒感情甚好。（取自IG）

容祖兒出道21年

Mani寫下對自己一手栽培的祖兒感覺：「回想起初見你時，真的好感動好多回憶。這麼多年，你一如既往地單純和優秀，也讓越來越多的人喜歡你。你經歷過沒日沒夜的練習，也無數次見過凌晨三四點的星光。」

Mani見證祖兒一步一步走到今日的成就：「你登上過萬人場的舞台中央，也曾留宿在一個人的琴房。沒有憑空而來的成績，有的是一分一毫的努力，很開心能夠見證你一步步的成長和一點一滴的快樂。經歷過時光的錘鍊，你也變得更加熠熠發亮。」

容祖兒貴為樂壇天后。（取自IG）

最後Mani寫道：「未來繼續唱下去吧，#容祖兒出道二十一週年快樂～」

【乘風破浪的姐姐】霍汶希擔任女團顧問　夥黃曉明發掘90後巨星

Mani獨具慧眼力保祖兒

早年Mani接受訪問時曾表示當年的高層對於簽約祖兒有所卻步，認為祖兒唱歌「不合格」。但Mani相信祖兒有成為天后的潛質，堅定的向老闆楊受成保證：「楊生，她真是天后，我們不要動搖！」

1999年，祖兒正式出道，首張EP《未知》銷量更達至13萬張。2003年，祖兒憑《我的驕傲》橫掃多個樂壇獎項，奠定其天后位置。

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小時候曾住蝴蝶谷木屋區的祖兒，憑著努力和伯樂Mani的扶持，終成天后級人馬，投資有道的祖兒被指有5億身家，早年更一擲2億元，買入淺水灣豪宅，早前疫情期間，祖兒常在家中拍片，展示生活日常，相當親民。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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