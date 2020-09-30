【恐怖垃圾屋】缺課2周老師上門揭居住環境惡劣　3姊妹與垃圾狗糞同眠長期捱餓

▲ 馬來西亞有三姊妹居於「垃圾屋」，與垃圾、狗糞同眠。

父母有責任養育子女，讓他們在良好的環境下生活。在馬來西亞卻有三姊妹居於「垃圾屋」，她們的母親已失去聯絡，父親沒留下足夠生活費，還遺下13隻狗和其他動物要三姊妹照顧。她們因缺課兩周，老師上門才揭發她們的居住環境惡劣，不但與垃圾、狗糞同眠，更長期捱餓。

綜合馬來西亞傳媒報道，德倫敦州議員沈春祥早前接獲學校老師通報，表示該校分別12歲、10歲和9歲的三姊妹，經常欠交功課，加上已超過兩周沒返學，老師因而上門了解，結果發現她們的悲慘景況。

照顧父遺下13隻狗及動物

沈春祥與學校代表到三姊妹的家查看，只見全屋堆滿雜物及垃圾，到處骯髒凌亂，隨處都有動物排泄物，屋內更有13隻狗、疑似野生的果子狸及雀鳥。據他了解後得悉，三姊妹的媽媽三年前離家工作後，留下100令吉（約187港元）便音訊全無，爸爸平日則忙於工作，每周回家一次，每次只給予50令吉（約93港元）生活費。

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三姊妹平日由同住的舅父照顧，可是舅父每月收入僅1,500令吉（約2,800港元），其中500令吉（約930港元）用作房租，他自身難保，莫說要照顧三個外甥女。三姊妹的生活費根本不足以應付三餐，她們經常以即食麵及麵包充飢，在長期食物不足捱餓下，還要購買狗糧和動物飼料。

三姊妹連校服都沾有狗糞，沈春祥已為她們購買新校服，好讓她們重返校園。

長期營養不良影響發育

當局已安排三姊妹暫時入住當地兒童之家，並要求她們的家人整理好住屋，為女童增設獨立房間，才考慮讓她們回家。不過，三姊妹的爸爸已到過兒童之家，他自知沒能力照顧她們，因此同意女兒住下來，並把監護權交給兒童之家。

三姊妹長期住在垃圾屋影響健康，二姊背部出現腫脹，因此她們被送至專科醫院進行身體檢查。結果發現二姊血管和筋線發炎，因而令背部腫脹，或許與飲食不均衡有關，大姊亦疑因長期營養不良，身體缺乏鈣質而影響發育。

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責任編輯︰王明芳