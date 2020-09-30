【麥路人】張達明坦言鼻咽癌未完全康復　自愧以前忙於工作疏忽子女

▲ 張達明接受苑瓊丹訪問罕談子女。

張達明日前接受苑瓊丹任《開工大吉77》嘉賓，張達明笑指去年首次做電影監製，碌卡邀請「苑仔」客串，對方仗義補拍戲份，所以一口簽允做訪問。達明指自己圈中打滾多年，台前幕後都參與其中，但最愛仍是老本行演棟篤笑。

他解釋：「我做監製就不是好在行，但這個崗位可以想找哪些朋友幫手，不夠錢碌找誰來客串，我病後才可以圓監製夢。這些年最鍾意還是做棟篤笑，因為夠即興，試過演出時忘了對白，錯都照做落去，偏偏成為最好笑一段。」



入行多年的張達明，近年憑《麥路人》一嘗得獎滋味，更不相信自己獲獎：「兩年前去華鼎獎，初時以為做頒獎嘉賓，到場才知拿獎，初時以為拍整蠱片，那次就第一次拿獎。」

他指到金像獎被認同意義好大：「原來我是一個正式演員，當時很久沒拍戲，可以參演好吸引，我擔心自己身體做到否，當時好瘦，不過動作戲不多，覺得自己可以應付。」

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▲ 苑仔指張達明是好監製。

張達明尚未康復

張達明坦言未完全康復，但盡量「包裝」自己見人：「好似今日要見苑仔，我便化妝，食肥少少，看來飽滿點。現在我都呼籲各大監製找我演皇帝角色，坐著等人服侍，加上我做過周星馳、劉德華電影的皇帝，所以是『皇帝專業戶』。」

早年因為工作離鄉別井，對家人有所愧疚：「未病之前已有，當時去廣州拍戲，一走就半年，偶而才返香港一日半日，離開子女太長都有心痛。其實訪問我一向都少提家人，因為私事不想交代，但想講多句，子女對我好重要，是我人生最美麗的事，我是幸運兒，會做所有事令他們快樂。」



苑仔表示與達明見面感興奮，開心見到好友精神飽滿：「知道他重了15磅，真是好開心，他都好難得開腔講家人，我都要多謝佢。他說欠我人情債，其實當年他的戲要補拍，我以為冇錢，但都照有糧出，即同一場戲收兩次錢，他是一個好監製就真！」