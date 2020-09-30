【新冠肺炎】消息：房署總部有人工作期間送院疑染疫

▲ 何文田房署總部疑有職員染新冠肺炎。（資料圖片）

本地新冠肺炎疫情持續反覆，消息指今日（30日）新增9宗確診個案。另外有消息稱，何文田房屋署總部有一名職員，昨（29日）工作期間送院，疑染新冠肺炎，染病情況有待衞生防護中心稍後交代。

據了解，疑似患者於總部5樓工作，昨日被醫護人員帶走。消息稱，房委會仍有待衞生防護中心核實更多資料，包括患者染病狀況屬初步確診抑或已確診，倘有進一步消息，會再公開交代。

至於今日新增9宗確診個案之中，一名元朗護老院7旬女院友確診，消息指該名患者體內已有抗體。昨晚11時許，多輛醫療輔助隊救護車到達元朗護老院現場，逐一將院友撤離院舍，送往機場亞博館社區治療設施隔離。詳情即睇:【下一頁】

新冠肺炎疫情反覆，本地仍有不明源頭個案，4人限聚令、食肆營業限制等防疫措施 至10月1日（星期四）到期，政府昨日公布只略為放寬限聚令，包括在教堂等宗教崇拜地點舉行宗教活動，籃球、足球等團體運動，詳情即睇: 【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：吳卓峰