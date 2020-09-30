【林美戀】裕美送鑽石鏈予林家工人作生日禮物　「未來新抱」表示不知林太生日日期

▲ 裕美送鑽石鏈予林作的工人作生日禮物。

林作家中的工人剛剛生日，林作於社交平台分享一段影片，片中所見裕美將鑽石鏈送贈給工人，並為對方戴上，工人更豎起拇指讚好。

原來因為林家的工人生日，所以裕美把價值約6、7千元的鑽石鏈送予對方。林作並將女友裕美與自己及媽媽相比，表示只有裕美有送贈禮物予工人，自己與媽媽都很孤寒沒有送禮。

林作寫道：

我工人生日，佢送條真鑽石加18k金頸鏈俾佢。有錢就係任性。而我，由於整車財政問題，咩都俾唔到我工人。

我媽媽則因孤寒問題同樣沒有表示。

裕美回覆傳媒表示由於看見工人每天辛勞工作，出現手腳腫痛的情況，故想送一些較名貴的禮物給她。

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裕美被問到會送甚麼給林作的媽媽，卻表示由於不知道伯母的生日日期，因此一直也沒送禮予對方，並指若然自己知道的話定必會送禮給她，因為她始終是林作的媽媽，不過也很難去想甚麼才好，因為林太甚麼都有。

裕美指自己從來不會刻意去想如何打好關係，一切順其自然，並謂如今連相處的時機也沒有。