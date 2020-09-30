【小一面試】港媽準備小一面試拍片眾生相 有人租豪宅有人請老臨頂替粗魯老公

▲ 有學校要求拍攝5條面試短片。

過去星期，家長群組洗版熱論的主題，幾乎都是有關某名校招收小一學生，要求家長為小孩拍片。還不僅是一條影片，是足足要拍攝五條展示小孩不同活動和技能的一分鐘短片，家長無不議論紛紛。

「嘻嘻，幸好我個係仔，呢間女校唔關我事。」

「乜你唔知咩？其他學校都會效法呢！」

五歲小孩考小一是人生重大關口，因為大部分家長都迷信於孩子要贏在起跑綫，窮畢生精力也要孩子成功入讀心儀小學呀！從兩歲開始已勤力帶孩子上小一面試班，萬萬也料不到會殺出一場世紀大瘟疫，世界迅速變了，就連正常的小一面試也取消了，那怎辦？

「死啦！我要拍阿女，但係又要出鏡陪佢，我老公又笨，攞鏡一團糟，咁點算呀？」

「呢啲錢唔慳得，我已經請咗production house，要一take落無得剪接，難度極高，佢哋拍攝至夠pro嘛！」

「死啦，我屋企連似樣嘅飯桌都無張，我個女實考唔到啦！」「Book間豪宅啦！」

「我個女唔識揸筷子喎，教都教唔切㗎？！」「我老公都唔識揸筷子啦！」

「我唔擔心個女，我擔心我老公多啲，佢個人粗粗魯魯咁，失禮死人啦！」「你會唔會考慮請個老臨扮你老公呢？搵個似鄭嘉穎靚爸或陳豪型爸都好喎！」

「哎呀，拍片日我要想辦法使開老爺奶奶。」「拍片日我要請老爺奶奶嚟就真。」聽說老人家是名流富豪，一定加分呢！

全文刊於《經濟日報》，原題為「小一面試考啲乜？」