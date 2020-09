【名校巡禮】St. Catherine's幼稚園校監校長首次專訪　自創Phonics教學法打造英文語境

▲ 備受家長歡迎的名校國際英文幼稚園校監校長罕有地接受專訪。

不少家長為子女嚴選優質幼稚園,當中國際英文幼稚園(St. Catherine's International Kindergarten,下稱St. Cat)一直備受爸媽歡迎,大部分畢業生能升讀傳統名牌小學,譬如男女拔、聖保羅男女等,每年吸引數千家長為子女報名,包括一眾星級名人。St. Cat 在1970年創立,至今踏入50周年金禧,過往低調的校監校長罕有地接受訪問,希望在50周年慶典以「回顧過去,展望將來」為主題,讓舊生回顧St. Cat的舊回憶,對將來給予期望。

自行編輯英語拼音教學課程

St. Cat在紅磡及九龍塘均設有校舍,紅磡校為2至3歲幼兒而設,九龍塘的兩校舍則提供幼稚園課程。St. Cat教學強調中西文化糅合,以奠定學生的兩文三語基礎,幼稚園設有英粵班和英普班,2間九龍塘校舍全校共有150多位中文、普通話及外籍老師,據幼稚園概覽資料,師生比例約1:8,屬小班教學。老師們研製一套中文圖像法,將情景、中文典故形象化,學生容易吸收,學會認字寫字。

▲ 陳以蘭校監認為,應激勵學生的求知欲,培養學生主動學習的習慣。(陳國峰攝)

另外,St Cat以英文教育課程聞名,校內英文課程主要由資深英文老師編寫,當中更會有英文老師研製英語拼音(Phonics)教學方法,讓學生學會自己拼字,明白書本上的內容,提高閱讀的興趣。陳以蘭校監表示,由編製教材至實行課堂內容,資深英文老師均會全程仔細監測。學校在開校時已有Phonics教學,積累有50年歷史,每年作更新修訂,緊貼學生所需。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

校監:讓快樂學習變得有意義

陳以蘭校監是創校陳劉淑瑜總校長的女兒,她猶記得,當年問及媽媽設立學校的理念時,媽媽只說了一句,「Learning has to be Fun」。她認為學習不只是開心快樂,應在開心過後學習到知識,讓學習變得更有意義。

有家長要求孩子背誦不同的知識內容,但不明白孩子死記硬背內容,其實是沒有在學習。

陳校監希望,不管在網上課程或面授教學上,希望激發及發掘小朋友內在的興趣,而非抹殺求知欲。

老師不能一直跟著學生,我們注重激勵學生的內在學習動機,務求希望他們愛上學習,培養孩子的求知欲,為學生打好學習的基礎。

選用牛津閱讀計劃圖書教學

陳校監在多年前曾萌生提早教學生英語拼音的念頭,但與大學教授的教授研究後,結果發現學生太早學習英語拼音作用不大。她曾聽說坊間有家長帶不足一歲的BB到教育中心學英語拼音,惟她認為K1學生應學習更多詞彙,建立詞庫後才能學習英語拼音,訓練語音意識(Phonological Awareness)。

除了學習英語拼音外,St Cat選用8成英國小學使用的牛津閱讀計劃圖書教學,幫助學生提升閱讀興趣,學習的程度跟隨學生年齡。

每個階段都有需要學習的內容,作為教育者,我們不應跟隨社會上的潮流,我們有自己的宗旨,課程跟隨小朋友的發展,這才有效。

▲ 陳以蘭校監認為,學習除了快樂外,還要真正明白學習的內容。(相片由受訪者提供)

5C教育理念培育學生

在教學上,中英普3個科目的教學主題相似,老師們在相關的課程上以不同的角度教導學生,讓學生學習不同語言的詞彙、知識。

內容未必一樣,但有共同點,這樣學生就在3個語言上聽見幾次相關的內容,概念會較深刻,亦容易以不同語言與老師溝通。

▲ 國際英文幼稚園(St Cat)在疫情下斥資近100萬聘請資訊科技顧問、購買防疫用品及教學器材等。(陳國峰攝)

陳以蘭校監認為,學生勇於表達、溝通非常重要,學校提供優秀的語境,讓學生有機會與來自世界各地的老師互相交流接觸,並學會欣賞別人,因而發展出5C教育理念,分別是Collaboration(合作)、Communication(溝通)、Critical Thinker(批判性思考)、Creative(創意)及Compassion(關愛)。



疫情下使用Zoom增學習興趣

黃淑恒校長感慨,2020年是特別的一年,教育局從初一宣佈停課,St Cat的行政團隊不斷改變教學方法,從一開始學生下載工作紙、被動地觀看教學短片轉為Zoom教學。

我們之前從未使用過Zoom教學,但在宣佈停課後一個星期後就改變計劃,以Zoom面授課程取代單向教學,增加學生在疫情下對學習的興趣。

▲ 國際英文幼稚園校長黃淑恒表示,St Cat在疫情下改變教學方法,務求讓學生及老師在安全健康的環境下學習和工作。(陳國峰攝)

St Cat斥資近100萬聘請資訊科技顧問、購買防疫用品及教學器材,甚至將虛擬實景帶到課堂上,透過剪接特效,學生可看見老師穿著潛水衣在海洋潛水、穿上羽絨到北極探險等,增加老師與學生的互動性,輕鬆愉快地帶動學生學習。

▲ 黃校長表示,3至6歲的小朋友需要面對面授課,透過親身經歷遊戲、活動學習。(相片由受訪者提供)

與舊生家長一同回顧創校50年

甫入St Cat校門,校園內掛滿慶祝創校50周年的吊飾,全部由學生與家長親手創作。黃校長表示,50周年慶祝活動由2年前已開始籌備,希望透過畢業慶典與學生家長分享創校50周年的喜悅,並會準備特刊、文具餐具套裝及訪問兩代舊生,回顧兒時難忘的經歷,一同「回顧過去,展望將來」。

記者:梁節儀