【名校巡禮】St. Catherine's幼稚園校監校長首次專訪　自創Phonics教學法打造英文語境

▲ 備受家長歡迎的名校國際英文幼稚園校監校長罕有地接受專訪。

不少家長為子女嚴選優質幼稚園，當中國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten，下稱St. Cat）一直備受爸媽歡迎，大部分畢業生能升讀傳統名牌小學，譬如男女拔、聖保羅男女等，每年吸引數千家長為子女報名，包括一眾星級名人。St. Cat 在1970年創立，至今踏入50周年金禧，過往低調的校監校長罕有地接受訪問，希望在50周年慶典以「回顧過去，展望將來」為主題，讓舊生回顧St. Cat的舊回憶，對將來給予期望。

自行編輯英語拼音教學課程

St. Cat在紅磡及九龍塘均設有校舍，紅磡校為2至3歲幼兒而設，九龍塘的兩校舍則提供幼稚園課程。St. Cat教學強調中西文化糅合，以奠定學生的兩文三語基礎，幼稚園設有英粵班和英普班，2間九龍塘校舍全校共有150多位中文、普通話及外籍老師，據幼稚園概覽資料，師生比例約1:8，屬小班教學。老師們研製一套中文圖像法，將情景、中文典故形象化，學生容易吸收，學會認字寫字。

▲ 陳以蘭校監認為，應激勵學生的求知欲，培養學生主動學習的習慣。（陳國峰攝）

另外，St Cat以英文教育課程聞名，校內英文課程主要由資深英文老師編寫，當中更會有英文老師研製英語拼音（Phonics）教學方法，讓學生學會自己拼字，明白書本上的內容，提高閱讀的興趣。陳以蘭校監表示，由編製教材至實行課堂內容，資深英文老師均會全程仔細監測。學校在開校時已有Phonics教學，積累有50年歷史，每年作更新修訂，緊貼學生所需。

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校監：讓快樂學習變得有意義

陳以蘭校監是創校陳劉淑瑜總校長的女兒，她猶記得，當年問及媽媽設立學校的理念時，媽媽只說了一句，「Learning has to be Fun」。她認為學習不只是開心快樂，應在開心過後學習到知識，讓學習變得更有意義。

有家長要求孩子背誦不同的知識內容，但不明白孩子死記硬背內容，其實是沒有在學習。

陳校監希望，不管在網上課程或面授教學上，希望激發及發掘小朋友內在的興趣，而非抹殺求知欲。

老師不能一直跟著學生，我們注重激勵學生的內在學習動機，務求希望他們愛上學習，培養孩子的求知欲，為學生打好學習的基礎。

選用牛津閱讀計劃圖書教學

陳校監在多年前曾萌生提早教學生英語拼音的念頭，但與大學教授的教授研究後，結果發現學生太早學習英語拼音作用不大。她曾聽說坊間有家長帶不足一歲的BB到教育中心學英語拼音，惟她認為K1學生應學習更多詞彙，建立詞庫後才能學習英語拼音，訓練語音意識（Phonological Awareness）。

除了學習英語拼音外，St Cat選用8成英國小學使用的牛津閱讀計劃圖書教學，幫助學生提升閱讀興趣，學習的程度跟隨學生年齡。

每個階段都有需要學習的內容，作為教育者，我們不應跟隨社會上的潮流，我們有自己的宗旨，課程跟隨小朋友的發展，這才有效。

▲ 陳以蘭校監認為，學習除了快樂外，還要真正明白學習的內容。（相片由受訪者提供）

5C教育理念培育學生

在教學上，中英普3個科目的教學主題相似，老師們在相關的課程上以不同的角度教導學生，讓學生學習不同語言的詞彙、知識。

內容未必一樣，但有共同點，這樣學生就在3個語言上聽見幾次相關的內容，概念會較深刻，亦容易以不同語言與老師溝通。

▲ 國際英文幼稚園（St Cat）在疫情下斥資近100萬聘請資訊科技顧問、購買防疫用品及教學器材等。（陳國峰攝）

陳以蘭校監認為，學生勇於表達、溝通非常重要，學校提供優秀的語境，讓學生有機會與來自世界各地的老師互相交流接觸，並學會欣賞別人，因而發展出5C教育理念，分別是Collaboration（合作）、Communication（溝通）、Critical Thinker（批判性思考）、Creative（創意）及Compassion（關愛）。



疫情下使用Zoom增學習興趣

黃淑恒校長感慨，2020年是特別的一年，教育局從初一宣佈停課，St Cat的行政團隊不斷改變教學方法，從一開始學生下載工作紙、被動地觀看教學短片轉為Zoom教學。

我們之前從未使用過Zoom教學，但在宣佈停課後一個星期後就改變計劃，以Zoom面授課程取代單向教學，增加學生在疫情下對學習的興趣。

▲ 國際英文幼稚園校長黃淑恒表示，St Cat在疫情下改變教學方法，務求讓學生及老師在安全健康的環境下學習和工作。（陳國峰攝）

St Cat斥資近100萬聘請資訊科技顧問、購買防疫用品及教學器材，甚至將虛擬實景帶到課堂上，透過剪接特效，學生可看見老師穿著潛水衣在海洋潛水、穿上羽絨到北極探險等，增加老師與學生的互動性，輕鬆愉快地帶動學生學習。

▲ 黃校長表示，3至6歲的小朋友需要面對面授課，透過親身經歷遊戲、活動學習。（相片由受訪者提供）

與舊生家長一同回顧創校50年

甫入St Cat校門，校園內掛滿慶祝創校50周年的吊飾，全部由學生與家長親手創作。黃校長表示，50周年慶祝活動由2年前已開始籌備，希望透過畢業慶典與學生家長分享創校50周年的喜悅，並會準備特刊、文具餐具套裝及訪問兩代舊生，回顧兒時難忘的經歷，一同「回顧過去，展望將來」。

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記者：梁節儀